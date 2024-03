Ještě nejsme starý. Zohorna a jeho druhá lajna Dynama vyhlíží bitvy s rivalem

Končit s hokejem se rozhodně nechystá, ale nějaký ten hokejový věk už přece jen má. Jeho lajna s Lukášem Radilem a Robertem Kousalem je zase o rok starší a ve vzduchu možná začíná viset jejich „Last dance“. Loni to nevyšlo kvůli prohře v sedmém semifinále a šancí už nemusí být mnoho, proto by útočník Dynama Tomáš Zohorna velmi rád po letech došel pro titul. Obzvlášť v době, kdy jeho tým zase patři mezi největší favority na jeho zisk.

„S klukama staří rozhodně nejsme, jsme zkušenější,“ upozorňoval s úsměvem Zohorna. „Před lety jsme sbírali medaile, pak to tady trochu upadalo a je hezké, že jsme se zase sešli v úspěšném týmu. Ale je to jiné, než kolem toho roku 2010. Teď máme odlišné role a všechno si to užíváme. Těšíme se, zajímá nás jen první zápas,“ dodal.

Pardubičtí hokejisté s Pohárem Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části.

Ten přijde v pátek v 18 hodin. Ve čtvrtfinále vyzvete rivala z Hradce Králové. Nejtřaskavější možná série.

Všechny zápasy budou opravdu velké bitvy. Rivalita je vytvořená dlouhodobě, i když před lety byla ta nenávist možná o něco větší. Série bude mezi fanoušky a v médiích hodně sledovaná. O tom přesně je play off.

Najednou se úplně přestalo mluvit o soubojích se Spartou, které byly zmiňované prakticky celou sezonu.

Asi to je i tím, že se teď hrálo předkolo a v něm byly jiné týmy. Papírově jsme se Spartou tipováni na největší favority na titul, ale kdo sleduje hokej, tak ví, že to teď už nic neznamená. Jede se od nuly.

Kolem vás se vytvořila aura provokatéra, který se umí dostat soupeři pod kůži. To se zrovna proti rivalovi z Hradce může hodit, ne?

Vnímám to, ale moc tuhle auru nechápu. Podle mě to není jediná věc, která zdobí moji hru. Ale bude se hrát o titul a pro něj uděláme všechno. Zajímá nás jen pátek a dobrý vstup do série.

Pardubičtí hokejisté děkují fanouškům po výhře 7:2 nad Českými Budějovicemi.

Jste připravený bránit kapitána Lukáše Sedláka, který jistě bude znovu terčem soupeře?

Hradec má tvrdé hráče, ale to my taky. Jestli se něco stane, tak se o sebe každý dokáže postarat plus najde zastánce. Bude to také o tom, co se na ledě dovolí. Asi o tom nemůžu moc mluvit, ale uvidíme, jestli to bude válka, nebo se bude hrát hokej.

Mezi mantinely hokej, o válku dost možná půjde mezi fanoušky.

Budeme rádi, když mezi nimi nedojde k žádnému průs*ru. Atmosféra bude neuvěřitelná, ukázalo se to už v základní části. V play off bude všechno ještě posunuté.

Co bude na Hradec platit?

Brát mu puky a dávat góly.

Po loňském vyřazení od Třince se říkalo, že titul by pro Dynamo přišel moc brzy, že je ještě potřeba vyladit pár detailů. Stalo se?

Souhlasím s tím, že vítězný tým se buduje roky, nic nejde hned. Loni nás ten prohraný sedmý zápas s Třincem mrzel, ale hodně nám dal. Jsme silnější a máme kvalitnější partu, v kabině se o tom mezi sebou neustále bavíme. Nemůžeme se dočkat, až to všechno začne.