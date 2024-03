Hradec? Celá série bude o nás, soudí pardubický kapitán Sedlák

„Podle mě to bude neskutečný,“ nemůže se dočkat Sedlák, „bude to vyšperkované, ale celá série bude vlastně jen o nás. Jsme o rok zkušenější a je jen na nás, jak to prodáme. Jestli máme správně nastavené hlavy a jsme připraveni na ledě nechat všechno.“

Sám Sedlák bude do letošního play off nastupovat v trochu jiné roli. Nejen kvůli přidanému písmenu „C“ na dresu, ale hlavně kvůli tomu, že zatímco v loňské sezoně přišel do extraligy až kolem Vánoc, teď je s týmem celý rok. A hlavně už si jednou vyřazovací boje osahal a ví, co ho čeká. Soupeři budou zase na největší hvězdu soutěže pořádat hon.

„Asi se na to ale nedá nijak připravit. Myslím, že ani loni mi to nedělalo žádné potíže. Občas mě chce někdo vyprovokovat, v základní části mi to možná někdy uletí, ale v play off to je něco jiného. Tam mě vyprovokovat bude těžké,“ předesílá Sedlák.

Pardubický útočník Lukáš Sedlák dotírá na Lukáše Pecha.

Obzvlášť v derby všichni očekávají, že osobních konfliktů bude na ledě hodně, už poslední utkání v základní části připomínalo v poslední třetině válku. Sedlák je ale jiného názoru: „V základní části je jedno, jestli dostanete nějakou pětku za bitku, ale v play off si to každý rozmyslí. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.“ Ryzí bitvu tak očekává spíš na tribunách mezi fanoušky, kteří se teď týden budou nenávidět ještě víc než kdy jindy.

„Pro ně to bude speciální víc. Fanouškům neutečeme, budou se asi hecovat i lidé v práci, ale doufám, že to nepřeroste do žádných násilností a rozbíjení věcí. Ať si každý povzbuzuje svůj tým, jak může, ale nic přehnaného nikdo vidět nechce,“ vzkazuje Sedlák. Tribuny budou plné, dnes a zítra přijde do arény dohromady přes 20 tisíc lidí, v úterý a ve středu se hraje v Hradci.