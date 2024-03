ONLINE: Rychlá předkola? Hradec vede i ve Vítkovicích, vyřazení hrozí také Liberci

„Musíme se semknout a ukázat, že máme charakter. Olomouci pořád zbývá ten nejtěžší krok. My sílu máme, jen ji musíme ukázat na ledě a přidat, protože to od nás je málo. Je potřeba pro vítězství umřít,“ burcuje Bílé Tygry nejlepší střelec základní části Jakub Rychlovský.

Předešlá dvě klání pod Ještědem rozhodl v prodloužení Jakub Orsava. Desátý tým tabulky má na nečekaný postup přes celek, který dlouho bojoval o přímý postup do čtvrtfinále, dva pokusy v oblíbené Plecharéně: „Ale ještě to nic neznamená, může se to otočit,“ varuje forvard Hanáků Jan Bambula.

Překvapivě rychle může skončit také série mezi Hradcem a Vítkovicemi, která se považuje za papírově nejvyrovnanější. Mountfield zvládl oba těsné domácí duely, v závěru základní části na ledě Ridery též slavil, proto sérii zahájil doma. Ostravané však i v loňském semifinále ztráceli 0:3, načež si vybojovali prodloužení sedmého zápasu.

„Známe to a nevidím důvod, proč bychom to nemohli dotáhnout jako minulý rok,“ souhlasí obránce Matěj Prčík. „Vracíme se domů s tím, že urveme dva zápasy a pojedeme do Hradce. Máme jim co vracet, určitě musíme přitvrdit a být více nepříjemní.“

Koneckonců i soupeř z východu Čech očekává ještě tuhý boj.

V úplně jiné situaci se nachází dvanáctá Plzeň. Ta dle předpokladů prohrála oba duely v Litvínově, souhrnně padla už posedmé za sebou, přišla kvůli disciplinárnímu trestu o Jakuba Lva a teď se může opřít možná tak o špatnou hru Severočechů na stadionech soupeřů.

„Výsledkově sice prohráváme, ale za mě to není vůbec špatné,“ míní přesto útočník Indiánů Marek Soukup. Litvínovští do utkání podle trenéra Karla Mlejnka vstupují nejen se sebevědomím, ale také s pokorou.

Ve zbývající sérii na sebe naráží České Budějovice s Karlovými Vary. Motor si ve druhém zápase koledoval o srovnání celkového stavu, když prošustroval vedení 4:0, které držel až do 47. minuty. Nakonec ale v prodloužení vydřel i druhý bod.

V sobotu se může ukázat, zda nečekaný comeback Energii nabudil, nebo spíš zlomil: „Musíme na to navázat u nás,“ hecuje kouč Václav Eismann svěřence, kteří z posledních patnácti utkání vyhráli pouze tři.