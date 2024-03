Byli jsme odměněni za aktivitu, radoval se po druhé výhře olomoucký Orsava

A když už se zdálo, že se série předkola play off hokejové extraligy přesune na Hanou za stavu 1:1, našel olomoucký Navrátil před bránou osamoceného Bambulu, který srovnal na 2:2 a poslal zápas do prodloužení.

Mora ve čtvrtek prohrávala už 0:2, do třetí třetiny musela vystřídat brankáře, ani to ji však nezlomilo. Nejprve snížil v přesilovce pět na tři Navrátil, Bambula srovnal pár vteřin před koncem, a tak strhující závěr našel stejně jako předevčírem rozuzlení v prodloužení. A v něm znovu čaroval fantom play off Jakub Orsava.

Liberec – Olomouc 2:3 po prodloužení. „Začali jsme jako ve středu, dobře jsme bruslili, ale po chybě ve středním pásmu nás Liberec potrestal. My jsme si sice vytvářeli dost příležitostí, ale nedokázali jsme je proměňovat. Až ve třetí třetině,“ shrnul Tomajko.

„Do obou zápasů jsme šli se vztyčenými hlavami a s tím, že to chceme urvat. Minutu před koncem jsme to dotlačili na remízu a v prodloužení může rozhodnout každá střela. Nám se to naštěstí povedlo dvakrát, ale byli jsme odměněni za aktivitu,“ považoval si Orsava.

Nebyla to nebezpečná akce. Orsava převzal puk na modré, a protože neměl v útočném pásmu podporu spoluhráčů, rozhodl se vypálit přes clonícího beka. Lapačka libereckého gólmana Krále prosvištěla vzduchem, ovšem neposlušný kotouč z ní vypadl přímo za jeho záda.

Královo gesto bylo více než výmluvné. Dobře věděl, že chytne devět z deseti takových střel. Jenže ne včera. A Olomouc tak k překvapení všech expertů veze z Liberce vedení 2:0 v sérii na tři vítězné.

„I takové góly padají. Bek přede mnou to asi lehce tečoval, takže se to Královi možná trochu ztratilo. Navíc to plavalo a pak se mu to po lapačce svezlo,“ konstatoval specialista na play off.

Jen považte: loni v základní části vsítil Orsava ve 27 zápasech sedm gólů. V osmi zápasech loňského play off pak nasázel pět tref. A letos to vypadá na stejnou písničku – základní část: 44 zápasů, osm gólů, play off: dva zápasy, dva góly. A oba vítězné. „Kdybych na to měl nějaký fígl, bylo by to dobré,“ zasmál se Orsava. „V zápase jsem měl pár střel a ujal se až takovýhle puk. Bylo to i trochu se štěstím.“

Liberecký brankář Daniel Král kryje puk do výstroje před olomouckým útočníkem Jakubem Orsavou.

To se ani nemusíte ptát, že doma bude plno

Už v sobotu (17.00) může Mora na domácím ledě rozhodnout. Pokud se tak nestane, další šanci mají kohouti v neděli (17.00). Pakliže by Liberečtí srovnali stav série, rozuzlení by musel přinést úterní pátý zápas pod Ještědem.

„Určitě ani za tohoto stavu nejsme favoriti. Budeme hrát to, co umíme. Věřím, že fanoušci nám doma vytvoří bouřlivou kulisu,“ přeje si gólman Jakub Sedláček, který po druhé třetině nahradil Branislava Konráda a za svá záda nepustil žádnou ze sedmi střel.

„Vždy je to nepříjemné, když střídáte brankáře, ale my máme oba gólmany kvalitní a snažíme se jim co nejvíce pomáhat. Což se zatím dařilo,“ navázal Orsava.

Olomoucký realizační tým nechtěl rozsah Konrádových problémů přiblížit, pravděpodobně se však jedná o lehčí zranění v dolní oblasti těla.

„Musíte se do toho dostat co nejdřív, dostal jsem jednu dvě střely a začal jsem si věřit,“ přemítal Sedláček v dobrém rozmaru. „Kubovy góly jsem neviděl, ale s Honzou Káňou si z něj děláme pořád srandu, asi v tom musíme pokračovat,“ smál se olomoucký brankář.

A ať už se uzdraví Konrád, nebo dostane znovu šanci on sám, už teď tuší, že to o víkendu bude v plechárně pořádný hukot.

„Na Liberec byl od počátku větší tlak a bude to tak i nadále. Hraje se v sobotu a neděli, to se ani nemusíte ptát, že bude plno,“ cení si Sedláček.

„Neřekl bych, že jsme teď nějací favoriti. Pořád potřebujeme jednu výhru, to je asi vše, co bych k tomu řekl. Věřím, že o víkendu přijde plný dům, těšíme se na to,“ cítí Orsava.

Olomoučtí ale nemohou vsázet pouze na jeho play off auru. Liberec přehrál v základní části Hanáky třikrát ze čtyř případů. A když Liberečtí vyhráli, vstřelili vždy minimálně čtyři góly. A ačkoliv vám každý trenér řekne, že play off je úplně jiná soutěž, libereckou sílu nejde podceňovat. V kádru totiž mají Jakuba Rychlovského, nejlepšího střelce základní části, i Tomáše Filippiho, nejproduktivnějšího hráče základní části. A to říká mnohé...