Velké ambice střídá zklamání. Vítkovice selhaly. A Lakatoš? Jeho boj, říká kouč

„Zaostávali jsme především v pohybu, což je doména kolegy (královéhradeckého trenéra Tomáše Martince). Jeho tým v tom byl extrémně dobrý. My jsme se při hře pět na pět nedostali do zápasu, nebyli jsme téměř na puku.“

Trnkova slova potvrzují statistiky. Vítkovičtí v prvním duelu série skórovali třikrát, pokaždé v přesilovce. Ve druhém utkání gól nedali, ve třetím se prosadil Petr Fridrich až necelé dvě minuty před koncem v power play, tedy při hře v šesti proti pěti.

„Do obrany jsme odehráli skvělou sérii. Moc střel na mě vážně nešlo, dokázali jsme soupeře zamknout v jejich třetině a to mi práci ohromně usnadnilo,“ povídal gólman Východočechů Lukáš Pařík.

Vítkovičtí se přitom rozhodli už před play off z kádru vyřadit nejproduktivnějšího hráče, kapitána Dominika Lakatoše. „Bylo to z výkonnostních důvodů, kdyby byl skutečně v topu, by byl přínosem. Není to úplně můj boj, i když stojím v první linii. Ten si musí vyhrát on,“ zmínil Trnka, který přišel k týmu poté, co z postu hlavního trenéra odešel Miloš Holaň.

Vítkovický trenér Pavel Trnka

„Tu sezonu hodnotím jako strašně těžkou. Od doby, kdy jsem byl do toho vhozen, to bylo nahoru dolů, zažívali jsme horší i těžší chvilky. Přišli jsme do týmu, který byl celkem rozpadlý, přiznal Trnka.

Vítkovice, které šly do sezony s ambicí být v první čtyřce, se dlouho pohybovaly na chvostu tabulky. Z týmu odešel nejprve americký střelec Peter Mueller, poté se poroučel kouč Miloš Holaň.

Následně se ostravský celek dlouho hledal, první úspěšnější období zaznamenal až na konci základní části, kdy předvedl pět výher v řadě. I díky tomu bojoval do posledního kola dlouhodobé části soutěže o osmou příčku.

Zklamaný brankář Lukáš Klimeš z Vítkovic po druhé inkasované brance v zápase Hradcem Králové.

„Potom, co jsme najeli na vítěznou vlnu, je teď zklamání obrovské,“ soukal ze sebe Marcel Barinka, jeden z hráčů, který přišel během sezony s cílem oživit tým.

Vítkovičtí se tak sice díky podařenému závěru základní části vyšvihly alespoň do předkola play off, ale to bylo vše.