Gólman Klimeš: Musíme to čistit před brankou a být silnější vepředu

„Sezona nějak plyne a nechci říkat nějaká prohlášení o tom, že máme formu, nebo nemáme. Prostě vás to trefí, nebo ne. Vychytané zápasy byly samozřejmě příjemné, ale je to minulost. Začíná se od nuly. Musíme hrát dobře z obrany a doufat v góly vepředu,“ prohlásil Lukáš Klimeš před startem předkola play off, ve kterém se Vítkovice postaví proti Hradci Králové.

Lukáši, stejně jako v semifinále minulé sezony nastupujete proti stejnému soupeři. Tehdy se rozhodlo až v prodloužení sedmého zápasu. Jaké to bude teď?

Bude to zase obrovská bitva. Už ten poslední zápas (oba týmy se střetly v posledním kole základní části, hosté vyhráli v Ostravě 2:1 po nájezdech – pozn. aut.) ukázal, že to byla příprava na play off. Nebo ne příprava, on to už byl play off zápas. Bude to bitva o každý metr.

Duely loňské série často končily v prodloužení. Připravujete se i na tohle?

Doufáme, že budeme vyhrávat normálně v základní hrací době, ale pokud by nastalo prodloužení, tak se na to musíme připravit a být zkušenější než minulý rok.

Co bude klíčové?

Musíme to čistit před brankou a být silnější vepředu. Uvidíme, nachystáme se a uděláme maximum pro to, abychom postoupili.

Poradí vám třeba kolega Matěj Machovský, který přišel do Vítkovic právě z Hradce Králové?

Určitě. Už před posledním zápasem základní části na mítinku s trenérem něco řešil, takže to určitě může pomoct.