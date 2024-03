Tresty výhru nevzaly, Hradec slaví. Martinec: Nejtěžší jsme si to udělali sami

Těsnou výhru klopotně udrželi i přesto, že i v závěru zápasu museli soupeři odolávat pouze ve čtyřech, zatímco on útočil se šesti hráči. „Nejtěžší jsme si to udělali sami naší nedisciplinovaností,“ komentoval vítězství hradeckého mužstva jeho trenér Tomáš Martinec.

Nejvíc už v první třetině. Pět vyloučených a hned první dva tresty hosté z Vítkovic potrestali. „Právě první třetinu to hodně ovlivnilo, dostali jsme dva góly. Nepoučili jsme se a komplikovali jsme si zápas až do konce. Přitom na hráče neustále apelujeme,“ povídal po vítězném vstupu do play off kouč Hradce. „Za první bod jsme rádi, oddechli jsme si, přineslo nám to spoustu ponaučení.“

Přitom Mountfield na ledě po většinu času herně dominoval. Převaha se projevila i na střeleckých pokusech, v nich jasně vládl. S výjimkou minut, kdy musel hrát v oslabení. „Zítra to může být jinak, ale myslím si, že hra pět na pět je cesta, přes kterou se dá přes Vítkovice přejít,“ uvedl obránce Tomáš Pavelka.

Právě on týmu ale pomohl při oslabení, když ve druhé třetině využil chyby hostů, pláchl do samostatného úniku a vyrovnal na 2:2. Při pěti využitých přesilovkách v zápase v součtu obou týmů tak jediný gól při hře pět na pět vstřelil hradecký Kevin Klíma.

Tipsport extraliga @telhcz Tomáš Pavelka využil zaváhání Vítkovic 😱 Po hradeckém gólu v oslabení je tak stav zápasu vyrovnaný 2:2 👀



„Bohužel disciplína nás trápí delší čas, když naše vyloučení eliminujeme, bude se nám hrát daleko lépe,“ poznamenal Pavelka.Tomu věří i kouč Martinec, jenž v minulé sezoně tým dovedl až do finále: „Mužstvo si je vědomo síly, kterou má, má na to hrát vyrovnaně s jakýmkoliv soupeřem. A když se budeme držet naší hry, můžeme sérii zvládnout.“

Třeba i proto, že k výhře na straně Hradce přispěl i brankář Lukáš Pařík, pro kterého to po nedávném příchodu byla premiéra v play off. Borec, jenž se na poslední chvíli protlačil do pozice jedničky týmu to neměl jednoduché, protože dlouhé minuty se jen díval, co se děje na protější straně kluziště.

„Asi to není ideální, ale stále je to lepší varianta, než kdybychom byli deset minut pod tlakem. Je ale pravda, že to pro něj musí nepříjemné. My jsme v tlaku a oni se pak jednou přihrávkou dostanou za nás. Věřím, že to zvládne,“ vypravoval obránce Pavelka po úspěšném vstupu do série předkola.