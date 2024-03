Hokejisté Vítkovic budou mít od příští sezony nového trenéra. Povede je Wojnar

„Přestup do Vítkovic se rodil po první repretenzační pauze. Vítkovice byly v krizi, já dostal nabídku. Pátrali, oslovili několik trenérů, mezi nimi jsem byl i já. Tehdy jsem je s díky jsem to odmítl, byli jsme tu v lize první, nechtěl jsem odcházet od rozdělané práce, bylo by to nefér,“ povídal pro JOJ Šport trenér, jenž nyní s týmem Spišské Nové Vsi bojuje v play off nejvyšší slovenské soutěže.

Definitivní ano řekl Vítkovicím na začátku roku. „Po Novém roce, kdy se realizáky tvoří, mě Vítkovice oslovily znovu a to už jsem kývl. Už jen z toho důvodu, že to mám třicet minut od baráku, kde bydlím. Bude návrat po třech letech a celkem se už těším,“ přiznal rodák z Českého Těšína, který v minulosti pracoval především u mládeže v Třinci.

Zkušenosti má ovšem nejen ze slovenské extraligy - dvě sezony strávil v chorvatském Záhřebu a tamní reprezentaci vedl v olympijské kvalifikaci.