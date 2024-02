Vítkovická aréna už nestačí, Ostrava chce postavit novou, moderní halu

Ostrava by chtěla vybudovat novou halu pro lední sporty. Byla by novým zázemím pro hokejisty HC Vítkovice Ridera i další sportovce. Multifunkční Ostravar aréna otevřená v roce 1986 už totiž není plně vyhovující a její provoz je extrémně drahý. Cílem města je proto postavit menší halu a zároveň provést základní opravu současné arény, která by v budoucnu sloužila především pro kulturní či společenské akce. Novinářům to dnes řekl primátor Jan Dohnal (Spolu).