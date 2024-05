Nedokážeme hru rozkouskovat, abychom vedení udrželi, mrzí Mikuše

Opora fotbalistů MFK Karviná Rajmund Mikuš je zpátky. Téměř po osmi měsících, kdy si léčil pochroumané koleno. Koncem dubna naskočil na 12 minut proti Bohemians Praha 1905. V dalších třech zápasech už byl v základní sestavě. „Jsem fit,“ hlásí Mikuš.

Když se loni začátkem září v utkání se Slavií Praha zranil, spoluhráči v dalším domácím duelu proti Teplicím nastoupili v tričkách s nápisem: „Miki, drž se. Jsme s tebou!“

Měl utržený stehenní sval a čekala ho plastika předního zkříženého vazu a operace menisku. Vaz nakonec utržený neměl, a tak stíhá závěr sezony.

„Je to radost. A zároveň smutek. Radost mám, že mi koleno drží. Vydržím odehrát devadesát minut. Ale jsem smutný, že nemáme výsledky,“ prohlásil osmadvacetiletý Rajmund Mikuš, který do Karviné přišel z Jihlavy v srpnu 2020.

V úvodních dvou zápasech nadstavby jste sahali po šesti bodech, ale máte jen jeden, když fotbalisté Jablonce (2:3) a Zlína (2:2) vám dali góly v samém závěru. Čím to je?

Je to smutné, je to naše vina, naše nedisciplinovanost. V Jablonci dostaneme góly v 89. minutě a pak i v nastavení. Povíme si něco, abychom další zápas rozkouskovali, přijede Zlín a je to stejné. Zlín měl dvě střely na bránu... Dva góly. Musíme se z toho poučit, ale nevím, jestli je to to správné slovo, když se nám to nepovedlo po Jablonci. Teď už těžko. Musíme ale zvednout hlavy, protože nás čeká výjezd na Bohemku a do Pardubic (ve čtvrtek a v neděli – pozn. red.). Našim fanouškům musíme vrátit, co jim dlužíme.

Nevkrádá se vám do hlav, že vám závěry utkání nevycházejí?

Nevím. Ale se Zlínem jsme doplatili na nezodpovědnost uprostřed hřiště. Ve třetí minutě nastavení tam děláme kličky, patičky, skoro zidanovky místo, abychom balon odkopli na roh a hru rozkouskovali. Ztratíme míč a pak už je to o štěstí, jestli doletí k soupeři nebo k nám.

Slávistický útočník Muhamed Tijani (vpravo) se snaží dostat k míči přes Rajmunda Mikuše z Karviné.

S posledním Zlínem máte shodně bodů a lepší bilanci, takže vše máte ve svých rukách.

Máme, ale teď hrajeme dva zápasy venku a Zlín doma, takže to bude těžké. Nás musejí mrzet nedávné domácí ztráty s Bohemkou (1:1), kdy jsme dostali červenou kartu, a teď se Zlínem. Ty ztráty bude těžké dohánět na Bohemce a v Pardubicích, i když ti už jsou v podstatě zachránění.

Vaši soupeři už mohou hrát v klidu, což asi nebude vaše výhoda, že?

Oni budou bez tlaku, bez všeho, v klidu si hrát. My dostaneme balon a budeme nervózní co teď, abychom nedostali gól. Bude to těžké. Bude to o prvním gólu. To už asi každý zápas. I když... V Jablonci i se Zlínem jsme první gól dali. Ale my to nedohrajeme. Potřebujeme zkušenosti.

Takže je zbytečné řešit, zda jste proti Zlínu měli kopat penaltu a další sporné verdikty rozhodčího?

Penalta nepenalta, nechci se motat do rozhodčích. Máme tři čtyři šance, jdeme na bránu... Každopádně nám nikdo nepomůže, takže se musíme ještě více semknout, přerušovat hru. Když my prohráváme 1:2, tak od osmdesáté páté minuty se nedostaneme ani k brankáři, natož abychom dali gól, protože naši soupeři hru rozkouskují. My ne.

Přitom kádr nemáte vůbec špatný.

Určitě ne. Lepší než Zlín, Budějky... Úplně dole nemáme, co hledat. K tomu máme dobrou partu. I kvůli ní je mi líto, jak na tom jsme. Před dvěma roky, když jsme vypadli z ligy, byla kabina špatná, špatná parta, nikdo se s nikým nebavil. Teď držíme pohromadě, bojujeme jeden za druhého a stejně to nejde.

Minulé se Zlínem jste měl hokejovou terminologií bilanci 0 + 2, na oba góly jste nahrával...

... První poločas jsme zvládli fantasticky, nikdo nic nepodcenil, všichni jsme hráli zodpovědně. Ale dostaneme kontaktní gól a každý znervózní. Právě v tu chvíli bychom potřebovali ty zkušenosti uprostřed hřiště.

V Ostravě se hraje hokejové mistrovství světa. Nechystáte se na nějaký zápas svých krajanů, Slováků?

Ne. Budu s rodinou, vyčistím si hlavu a ve čtvrtek nás čeká Bohemka. Zkusíme tam vyhrát.