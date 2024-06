Brankář Šípoš vytasil zákrok sezony a umlčel budějovické kritiky

V 89. minutě odvetného utkání baráže na hřišti Táborska vytáhl proti hlavičce Petra Plachého zákrok sezony, kdy pravačkou reflexivně vyrazil jeho zakončení.

„Jsem v brance od toho, aby chytal střely soupeře. Udělal jsem v sezoně několik chyb, ale pořád jsem věřil, že jsem dobrý brankář. Těší mě, že jsem klukům pomohl a ukázal, že nejsem špatný gólman, i když si to řada lidí asi myslí,“ uvedl 25letý brankář.

Celkem odchytal v sezoně 27 utkání. Těch posledních sedm v nadstavbě a baráži se řadí mezi ta nejlepší. Hlavně psychicky mu očividně pomohla změna na postu trenéra brankářů, kdy Zdeňka Křížka nahradil Pavel Kučera. „Cítil jsem se fajn, i když s námi trénoval Kříža. Tvrdil klubu, že jsme dobří brankáři, ale vedení tomu nevěřilo. Přišla proto změna. Pavel Kučera je jiný typ trenéra, hodně s námi mluví. Jsem rád, že i on potvrdil klubu, že jsme s Janym (Martinem Janáčkem) kvalitní brankáři,“ přemítal. Pro Šípoše to byla druhá úspěšná baráž, tu první si připsal doma na Slovensku.

Budějovická záchrana se nerodila vůbec lehce. V součtu branek skončil dvojzápas 3:2, jeden gól dělil druholigového vyzyvatele od prodloužení.

„Remíza v odvetě byla utrápená, ale stačila. Byl jsem naštvaný za druhý poločas. Měli jsme si jít sami pro druhý gól, místo toho jsme odešli fyzicky a soupeř nás tlačil,“ potvrdil.

Je možné, že klíčový zákrok proti Plachému byl pro Šípoše poslední v budějovickém dresu. „Nevím, jak to dopadne. Dynamo mi žádnou konkrétní nabídku nedalo. Udělal jsem nějaké chyby, ale smlouva mi končí a nevím, jestli se mi ozvou, nebo už ne. Spíš asi budu hledat štěstí jinde. Doteď jsem to neřešil, nechával jsem to na manažerovi,“ dodal.