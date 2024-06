Budějovické Dynamo si zaslouží být úplně jinde, tvrdí stoper Králik

Jenže s klidným zadákem to neudělalo nic a rozehrál se. Brzy patřil mezi nejlepší střední obránce první ligy. Sledovala ho i pražská Sparta, hodně o něj usiloval Jablonec. V dalších letech se však trochu svezl s tím, jak se dařilo nebo nedařilo týmu. Svým riskantním stylem rozehrávky občas pocuchal nervy trenérům i fanouškům, povětšinou na něj však byl spoleh.

„Byly to nádherné roky. Přišel jsem do projektu, který byl nastartovaný, ale dařil se řekněme dva roky. Pak už to směřovalo k baráži. Mrzí mě to, protože Dynamo si zaslouží být úplně někde jinde. Na klub i město budu vzpomínat jenom v dobrém,“ prohlásil končící obránce.

Za Dynamo odehrál 125 utkání, ve kterých šestkrát skóroval. Zastával i pozici kapitána, byť o pásku před poslední sezonou přišel a nosili ji spíše Lukáš Havel a Zdeněk Ondrášek.

Poslední ročník byl pro něj i klub nejtěžší. „Už ke konci podzimu jsme tam byli hodně namočení. Ale přes zimu se změnili trenéři, dali nás dohromady jako tým i takticky a začalo to mít hlavu a patu,“ bilancoval.

Na jaře se tým zvedl, ale až do posledního kola nadstavby bojoval, aby se vyhnul přímému sestupu. „Pořád jsem věřil, že se dostaneme do baráže a tu zvládneme. Ale už před ní jsem říkal, že to bude s Táborskem těžké, protože je to jihočeské derby a specifický dvojzápas,“ naznačil.

Měl pravdu. Nakonec byla rozhodující branka Matouše Nikla ze závěru prvního duelu, u níž si 29letý Králik připsal gólovou asistenci. „Byla to náročná rozlučka. Jako by poslední zápas odrážel celou naši sezonu. Trápili jsme se, ale nakonec to zvládli,“ uzavřel. Nyní Králik míří do Mladé Boleslavi.