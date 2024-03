Vítkovice už nepočítají s kapitánem Lakatošem a dalšími sedmi hráči

„Po sezení nás všech jsme usoudili, že je nyní nejlepší naši spolupráci na nějaký čas přerušit. Proto jsme kývli na návrh jiného extraligového klubu, do kterého jsme Dominika uvolnili na hostování na dva roky za zajímavou finanční náhradu,“ uvedl sportovní ředitel klubu Roman Šimíček.

Šestadvacetiletý útočník Lakatoš přišel do Vítkovic v roce 2019, po dvou sezonách odešel do Finska, ale v listopadu 2021 se vrátil a opět se zařadil mezi klíčové hráče. V minulé sezoně pomohl týmu k druhému místu po základní části a postupu do semifinále play off, v aktuálním ročníku se mužstvu v extralize tolik nedařilo, uspělo ale v Lize mistrů.

Lakatoš byl v nejvyšší domácí soutěži nejproduktivnějším hráčem týmu, v polovině února ale vypadl ze sestavy.

Ve Vítkovicích končí i obránci Vojtěch Zeleňák, Radek Jeřábek a Jakub Stehlík a útočníci Roman Půček, Rastislav Dej, Jakub Kotala a Petr Fridrich. Všem skončily smlouvy, jen o Fridricha měl přitom klub zájem.

Vítkovický útočník Rastislav Dej (27) zaclání před hradeckým brankářem Henri Kiviahem (31). Vpravo obránce Východočechů Jérémie Blain

„Odchod Friga nás samozřejmě mrzí, protože je to náš odchovanec a s těmi se nikdy neloučíme snadno. Frigovi u nás letos končila smlouva, od srpna jsme s ním a agenty vyjednávali o prodloužení, ale nedohodli jsme se. Troufnu si říct, že naše nabídky byly hodně atraktivní, ale bohužel jsme se pak po sezoně dozvěděli, že zhruba už od podzimu je domluvený na angažmá v jiném extraligovém klubu,“ uvedl Šimíček. Spekuluje se o tom, že třiadvacetiletý útočník by měl zamířit do Olomouce.