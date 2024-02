Play off hokej, trpělivost i skvělý Klimeš. Ve Vítkovicích se lepší atmosféra

Byl to velký týmový výkon, liboval si Bukarts Patnáct zápasů zatím odehrál za Vítkovice lotyšský útočník Rihards Bukarts. Dal v nich pět branek, z toho dvě včera při vítězství 2:0 nad Kometou Brno. U první mu přálo štěstí, když po jeho střele vyrazil brankář Dominik Furch puk do bruslí spoluhráče Rhetta Hollanda, od nichž doputoval za čáru. Uklidňující druhý gól přidal v závěru do prázdné branky, když hosté zkoušeli power play. „Výborný zápas. Ukázali jsme výborný týmový výkon. Hráli jsme klidně, dobře v defenzivě. Byl to takový play off hokej. Vytvořili jsme si pár šancí,“ povídal 28letý forvard. Na první gól se čekalo poměrně dlouho, padl ve 49. minutě. Nebyli jste nervózní?

Nebyli. Čekali jsme na správnou chvíli, spadlo to tam. Ale přálo vám i štěstí. Puk šel do branky po odrazu od soupeřovy brusle.

Když chcete dát gól, máte před sebou pokaždé hodně překážek. Záleží na tom, že z každé střely může ten gól padnout. A už není vůbec podstatné, jak moc hezký gól to je. Hlavní je, že se počítá. Co rozhodlo, že jste zdolali Kometu podruhé ve dvou týdnech?

Připravujeme se na play off. Hrajeme trpělivě, takový play off styl. Hrajete ve formaci s bratrem Robertsem. Jak vám to jde?

Nehráli jsme spolu nějakou dobu, naposledy snad v roce 2019 v nároďáku. Chemie mezi námi ale pořád je, víme o sobě. V posledních zápasech to šlo nahoru, ale pořád je co zlepšovat.