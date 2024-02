Odlehčené Kladno kosí favority. Před baráží můžeme do Afriky, děsí Skrbka pauza

„Hrát takhle celou sezonu, mohlo to vypadat jinak,“ problesklo hlavou obránci Jiřímu Ticháčkovi po úterním vítězství 2:0 nad chemiky. „Bohužel jsme na to přišli asi až teď…“

Aranžmá posledních úspěšných duelů se podle asistenta Pavla Skrbka nelišilo od těch prohraných. „V podobném stylu jsme odehráli víc zápasů. Jenže zatímco teď jsme proti Třinci využili tři z pěti prvních šancí a s Litvínovem jsme je zase ubránili, předtím jsme navzdory dobrému výkonu z první střeli inkasovali, z druhé taky… A psychika šla dolů,“ porovnal asistent trenéra Otakara Vejvody mladšího.

„Když jsme s Třincem proměnili příležitosti, z týmu to trochu spadlo. Což je i tím, že už se připravujeme na baráž. Kluci hráli obětavě.“

Oceláře si od stresu odlehčené Kladno podalo 5:2, ale dosvědčilo to jen 1 047 diváků, tedy nejnižší extraligová návštěva v celé sezoně. Na Litvínov se už ochozy zaplnily, 2 725 fanoušků bylo zvědavých i na netradiční, růžové dresy Rytířů. Na rozbruslení se do něj nasoukal také legendární majitel Jaromír Jágr, který jinak stál na střídačce v civilu. Půjdou do dražby ve prospěch nadace Úsměv nejen pro Kryštofa.

„Jsme pro jakoukoli dobrou věc. Vybralo se dost peněz, akce se povedla. Růžové dresy jsou zpestření a jsme rádi, že jsme si snad lidi naklonili na svoji stranu,“ těšilo Ticháčka. Kotel jinak pokračuje v protestu, dokud nedostane odpovědi od Jágra na své otázky. Chce vědět, co stojí za vleklou, letitou šedí klubu z města oceli.

Matúš Sukeľ, kapitán Litvínova, si posteskl: „My některé akce přehrávali. Dvě třetiny z naší strany nebyly úplně dobré, ve třetí jsme udělali všechno, abychom gól dali. Bohužel si nepamatuji, kdy jsem tady s Litvínovem vyhrál. Kladno už vlastně nemá o co hrát, možná díky tomu se mu uvolnily hlavy.“

Což vyústilo v druhou nulu sezony pro Rytíře v sezoně a první pro jejich lotyšského brankáře Marekse Mitense. V pátek si ještě střihnou zápas v Českých Budějovicích, v neděli doma s Karlovými Vary a pak je čeká nejdelší pauza v historii mezi koncem základní části extraligy a začátkem baráže. Potrvá 45 dní.

„To můžeme jet ještě na půl roky do Afriky,“ glosoval neobvyklý model Skrbek. „Program před baráží začínáme řešit, ale pětačtyřicet dní je strašně moc. Opravdu nevím, jestli nám tak dlouhá přestávka nějak pomůže. Ale tyhle výhry ano. Vždyť už jsme měli nakročeno, že vyrovnáme nejdelší sérii proher v extralize, a všichni nám nakládali.“

Teď se můžou, alespoň na chvíli, kladenští hokejisté usmívat. Stejně jako netradičně i jejich Rytíř ze znaku na růžovém dresu. „Mně trvalo celé utkání, než jsem si všiml, že na logu je smajlík. Dresy se mi líbily, povedly se,“ zářil Ticháček. A jeho Kladnu se povedly i poslední dva odlehčené zápasy.