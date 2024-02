Kluci hrajou o smlouvy, ztráta motivace nehrozí, ujišťuje plzeňský bek Zámorský

„Snížili jsme na 3:4 a věřili ještě ve vyrovnání. Bohužel to nevyšlo, přitom jsme doma chtěli získat tři body,“ netajil zklamání jednatřicetiletý Zámorský, se čtyřiceti body (11 gólů + 29 asistencí) druhý nejproduktivnější obránce soutěže.

Zase vám nevyšel začátek, první třetinu jste prohráli 0:2. Proč?

První třetina určitě nebyla dobrá, objevily se tam chyby, které by se neměly stávat. Druhá část byla lepší, měla už nějaké parametry a dali jsme v ní dvě branky. Bohužel v závěrečném dějství jsme zopakovali špatný výkon z úvodu utkání.

Nenastalo ve druhé části určité uspokojení, když jste se dokázali vrátit do zápasu a měli další šance?

Věděli jsme, o co hrajeme. O nějakém uspokojení nemůže být ani řeč. Navíc jsme hráli před našimi fanoušky a chtěli po venkovních nezdarech konečně tři body. Těžko říci, jestli pak trochu zapůsobila hlava a strach o výsledek.

Je možné, že při jistém postupu do předkola už vám trošku chyběla motivace?

Absolutně ne! Jak už jsem říkal, hráli jsme doma a o nějaké ztrátě motivace nemůže být řeč. Hrajeme každý zápas o tři body, teď vrcholí základní část a máme ještě dva zápasy do konce. Pokud vůbec chceme přemýšlet o tom, abychom šli dál, musíme se dobře připravit na předkolo. A je tam mnoho dalších aspektů. Spousta kluků hraje o smlouvy a nemyslím si, že by někdo v kabině měl ztrátu motivace.

Plzeňského útočníka Jakuba Šilera (34) brání boleslavský obránce Alex Lintuniemi (10).

Je tedy nyní hlavní úkol naladit se na předkolo a zastavit sérii tří porážek v řadě?

Samozřejmě, to už jsme věděli před zápasem s Boleslaví. Máme teď zbývající dvě utkání v Hradci a doma s Libercem. Musíme se dobře nachystat a hlavně ty zápasy odehrát už v play off módu.

Přemýšlíte, na koho v předkole můžete narazit?

Já osobně moc ne, nechci se tím nějak svazovat. Nemám přehled, na koho to může vyjít. Stejně každý zápas začíná od nuly a musíte hrát na sto procent. Nejlepší je soustředit se na sebe a uvidíme, co přijde.

Je mezi variantami alespoň soupeř, kterého byste si přál?

Já bych si hlavně přál, abychom ty poslední dva zápasy odehráli dobře a do předkola šli s trochu lepší náladou. Kdyby se to naplnilo, můžeme pak být úspěšní víceméně proti komukoliv.