Jsem rád, že můžu být v Dynamu. Chodit každý den na zimák je radost, říká Hyka

Poslední domácí zápas pardubického Dynama s Hradcem Králové (3:2 po prodl.) na sebe vzal dvougólový Lukáš Sedlák, v úterý večer v enteria areně zase vystoupil jiný lídr. Dva góly tentokrát dal Tomáš Hyka.

„Vyšlo to na mě, ale je to jedno. Hlavní je, že máme dobrý obraz hry a hrajeme opravdu skvěle. Za celou sezonu se sluší spoluhráčům poděkovat,“ vzkázal Hyka.

Dynamo nakonec v pomyslné odvetě Karlovým Varům dalo ještě o jeden gól více (minulý týden Energie v Pardubicích prohrála 2:5) a po vítězství 6:2 může slavit zisk Poháru Jaroslava Pouzara pro první tým po základní části. Východočechům se to povedlo podruhé za sebou.

„Obhajoba vůbec není jednoduchá, je to skvělý pocit,“ pochvaloval si Hyka.

Prvenství Dynamu vynesly konstantní výkony. V dlouhodobé fázi soutěže vždy přišly maximálně dvě porážky za sebou, pak hned Pardubice nastartovaly vítěznou šňůru a pro letošní první trofej si víceméně došly stylem start–cíl.

„Je to tak, nepřišel žádný výpadek. Všichni šlapali, podrželi nás brankáři, funguje přesilovka, všechno se zkrátka sešlo,“ popisoval Hyka. „Všichni říkají, že to není nijak důležitý pohár, ale vyhrát by ho chtěl každý,“ dodal.

Rád za něj byl i z toho pohledu, že Dynamu se povedlo ze sebe setřást určitý tlak po vyhazovu trenéra Václava Varadi. Tým to prakticky vůbec nepoznamenalo.

„Všichni víme, co se dělo, ale musím říct, že kabinu to semklo. Je skvělá a já jsem rád, že v ní můžu být. Je radost sem každý den chodit. Budeme chtít vyhrát i zbylé dva zápasy,“ vyhlásil Hyka.

Do konce základní části totiž Dynamo ještě hraje v Třinci (v pátek od 17.30) a následně v neděli doma s Budějovicemi (od 16.30). Ve hře je zisk absolutního rekordu v počtu nasbíraných bodů po základní části. Pardubice jich aktuálně mají 117, k překonání libereckého počinu ze sezony 2015/16 chybí dva body.

„O rekordu víme, ale důležitější jsou výhry jako takové. Během předkola nás čeká poměrně dlouhá pauza, a když vyhrajete poslední zápasy, tak je to lepší na hlavu,“ uvažoval Hyka.

Čtvrtfinálová série Pardubicím odstartuje domácím dvojzápasem v pátek 15. března.