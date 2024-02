Dobrá zpráva o Söderlundovi, pak další ztráta. Neproměňujeme šance, mrzí Kořínka

„V Plzni jsem chytil příležitost, s klukama na ledě si sednul. Město se mi také líbí, jsem rád, že si zde své působení minimálně o rok prodloužím,“ hlásil Söderlund.

„Tim má potenciál rozdílového hráče a svoji kvalitu prokazuje od svého příchodu. Proto jsme moc rádi, že bude pokračovat v našem dresu,“ řekl sportovní manažer klubu Tomáš Vlasák.

Kdy se Söderlund po nesmyslném faulu bývalého spoluhráče vrátí na led, ještě jasné není, nicméně v předkole play off by týmu podle posledních zpráv měl pomoci.

A jeho návrat by byl vítanou vzpruhou. Plzeň není v ideálním rozpoložení, potřetí za sebou nezískala ani bod, Mladé Boleslavi podlehla 3:5 a poprvé v sezoně s Bruslaři neuspěla.

Souboj na vhazování mezi centry Miroslavem Indrákem z Plzně (95) a Vojtěchem Hradcem z Mladé Boleslavi (9)

„Po porážce v Brně jsme měli s hráči mítinky, věřili jsme, že se výkon zlepší. Ale první třetina byla zase špatná, chyběl nám pohyb, hra byla urputná,“ mínil trenér Škody Petr Kořínek, který v sestavě postrádal i dalšího útočníka Lva. „Má drobnější zranění, nechali jsme ho odpočívat a věříme, že se brzy vrátí,“ naznačil kouč.

Domácí se sice ze stavu 0:2 otřepali, ve druhé části si vynutili tlak a parádní trefy Poura s Rekonenem znamenaly srovnání skóre. Jenže ve třetí třetině duel zlomily dva rychlé zásahy hostů. Zámorský pak ještě v přesilovce snížil, ale poslední slovo měl Skalický, který po podklouznutí Straky pohodlně nasměroval kotouč do odkryté branky.

„Druhá část byla od nás velmi dobrá. Soupeře jsme tlačili, mohli jít do vedení. Bohužel, je to pořád stejná písnička. Šance neproměníme a to nás stojí body,“ litoval Kořínek.

Zatímco Škoda má předkolo play off jisté, Mladá Boleslav hrála o další naději. A ztrátu na dvanácté Karlovy Vary stáhla dvě kola před koncem na čtyři body. „Pořád je teoretická šance a je super, že jako tým máme o co hrát. Ještě není konec,“ věřil David Havíř, mladoboleslavský asistent trenéra.

„Ale i my jsme měli motivaci. Hráli jsme doma, před našimi fanoušky a chtěli tři body. Máme ještě dva zápasy na to, abychom se nachystali a do předkola šli s lepší náladou,“ burcoval obránce Petr Zámorský.