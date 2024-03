Plzeň chce zlomit prokletí předkola. Musíme se probudit, velí kapitán Schleiss

S výkonem v posledním kole základní části spokojený nebyl. „Hrozně jsme propadali, nabízeli jim šance. Dostali jsme dva góly z brankoviště, kdy jsme v pěti lidech nepokryli dva soupeře, inkasovali při vlastní přesilovce,“ ohlédl se za úsekem, v němž soupeř pěti trefami odskočil na děsivé skóre 0:6.

Je důležité, že pak jste se zvedli a vrátili si trochu sebevědomí?

Alespoň něco. I když, to má být povinnost, abychom hráli naplno celý zápas. Ale dali jsme nějaké góly a nějak to snad vypadalo.

Základní část končíte dvanáctí, do předkola jdete z poslední postupové pozice. Jak to zhodnotit?

To kdybych věděl... Měli jsme strašné výkyvy. Na chvíli jsme se ocitli blíž středu tabulky, mohli tam skočit, jenže místo toho jsme další dva tři zápasy vybouchli. Pořád to bylo nahoru a dolů.

Stejně jako proti Liberci, že?

Přesně. Po dvaceti vteřinách jsme mohli dát gól, místo toho jsme první třetinu prohráli 0:1. Pak jim darovali šance, bum bum a lidi na nás zaslouženě hvízdají. Je to nepříjemné, chcete se zvednout, místo toho přijdou další branky. Alespoň v té třetí části jsme mákli.

V předkole narazíte na Litvínov. Rozhodly o tom až jeho úspěšné nájezdy v Olomouci, sledoval jste je v kabině?

Vůbec, byl jsem v posilovně. Je to Litvínov, pro nás to znamená se dobře připravit. Chceme vyhrát, víc neřeším. Základní část skončila, teď to půjde zápas od zápasu a je jedno, kdo stojí proti nám.

Tým potřebuje zvýšit hlavně produktivitu, souhlasíte?

Jo, chyběl nám útočník, který by to bodově táhl. Doufám, že se teď probudíme my vepředu, kteří se o to měli starat. Mlčeli jsme, teď je ale jiná soutěž. Snad to přijde.

S Litvínovem máte v sezoně vyrovnanou bilanci, jaký hokej očekáváte?

Je tam malé hřiště, bude to hodně rychlé. Navíc stará hala, skvělá atmosféra. Mají sílu, výborné hráče na přesilovky. Ale sílu mají všechny týmy. I my máme dobré hráče, jen to teď v sobě musíme probudit. A vyhrát tam.

Výkon je však třeba posunout o level výš. Jak to udělat?

Tak je to vždycky. Hokejíček mohou všichni hrát do listopadu, kolem Vánoc už to začíná. Boj o konkrétní příčky, příprava na play off.

Těšíte se?

To vám řekne každý, kdo hokej hraje. Skončí základní část, vypnete a soustředíte se na vrchol. Je jedno, jestli bylo 52 předchozích kol špatných nebo dobrých. Dnes do vyřazovací části postupují skoro všechny týmy, takže pořád máte šanci se někam vytáhnout.

Je motivací i to, že na čtvrtfinále Plzeň čeká už pět let?

Já jsem po návratu do Plzně dvakrát skončil v předkole. Změnit to je ta největší touha.