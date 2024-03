Repríza semifinále už v předkole. Litvínov vyzve Plzeň, Liberec čeká Olomouc

Litvínov (5.) – Plzeň (12.)

Litvínov ještě ve třetí třetině utkání dvaapadesátého kola v Olomouci na moment vyskočil na čtvrté místo. Verva totiž vedla, naopak Kometa s Třincem prohrávala. Brňané nakonec ale duel zvládli, kdežto Severočeši slavili až po samostatných nájezdech.

Proto skončili až pátí a v předkole je čeká Plzeň. Ta zakončila základní část prachbídně. Pětkrát v řadě nebodovala, navíc v těchto utkáních vstřelila pouhých osm branek. I přes tabulkovou propast dokázali Západočeši v sezoně Litvínov dvakrát porazit, jednou uspěli doma, pak i v nájezdech na ledě soupeře.

Litvínovský útočník Michal Gut se snaží pod tlakem plzeňského kapitána Jakuba Lva zakončit na branku Dominika Pavláta.

V play off na sebe oba týmy dlouho nenarazily, naposledy se utkaly ve čtvrtfinále v sezoně 2012/13. Tehdy načala Plzeň jízdu za titulem vítěznou sérií v sedmi zápasech.

Nyní Litvínov táhnou bratři Kašovi, o produktivitu Západočechů se stará obránce Petr Zámorský či sehraní Tim Söderlund s Adriánem Holešinským. Oba týmy budou v play off potřebovat zlepšené výkony svých brankářů. Tomek, Zajíček, Hlavaj ani Klouček nepatřili v první fázi sezony mezi špičku.

České Budějovice (6.) – Karlovy Vary (11.)

Touto dobou minulý rok končila Českým Budějovicím sezona. Na dvanáctou Plzeň se dotáhnout nedokázaly, alespoň však zvládly klíčový duel s Kladnem a vzdálily se baráži. Před aktuálním ročníkem však posílily a právě nové tváře táhly tým napříč základní částí.

Povedl se podpis kanadského útočníka Branta Harrise, po příchodu z Liberce si statisticky polepšil Jan Ordoš, nezklamal ani Adam Kubík a pozici prvního centra brilantně zastával Jáchym Kondelík.

Karlovarský brankář Dominik Frodl zasahuje proti Českým Budějovicím.

I díky nim se Motor mohl v posledním kole vyhoupnout mezi nejlepší čtyřku, v Pardubicích však schytal těžký debakl 2:7. Proto narazí na Karlovy Vary, které měly před sezonou daleko optimističtější vyhlídky než jen na jedenácté místo. Jihočechy dvakrát v sezoně zdolaly, byť v posledních dvou vzájemných střetnutích neskórovaly.

Diváci se mohou těšit na souboj českobudějovické ofenzivy opřené o solidní přesilovky s precizním Dominikem Frodlem, jemuž záhadou unikla nominace na všechny tři reprezentační akce.

Liberec (7.) – Olomouc (10.)

Bílí Tygři si během základní části oprávněně dělali zálusk na umístění v elitní čtyřce, ale zbytečně ztratili několik zápasů a znovu po roce míří do předkola, kde je nečeká nic jednoduchého. Hanáci v předchozích letech ukázali, že i když jsou často podceňovaní, dokážou znepříjemnit život každému.

Série nabídne střet dvou odlišných stylů. Na jedné straně stojí velice silná liberecká ofenziva v čele s několika velice šikovnými hráči. Tomáš Filippi posbíral třiašedesát bodů a těsně ovládl tabulku produktivity před třineckým Martinem Růžičkou, Jakub Rychlovský se šestadvaceti góly triumfoval v pořadí střelců.

Daniel Král se natahuje v brankovišti.

Olomouc má ve svých řadách celou řadu poctivých pracantů. Na soupeře jako již tradičně vyrukuje s tvrdostí, obětavostí, bojovností a propracovanou defenzivou. V útoku se hodně očekává od Jakuba Navrátila, klíčovou roli mohou sehrát i výkony Branislava Konráda či Jakuba Sedláčka mezi třemi tyčemi.

Tři ze čtyř vzájemných duelů v základní části ovládli Severočeši. Potvrdí roli favorita i v předkole? Nebo si svěřenci Jana Tomajka podruhé v řadě zajistí postup mezi nejlepší osmičku?

Hradec Králové (8.) – Vítkovice (9.)

Vzpomínáte na souboj obou mužstev v semifinále předchozího ročníku? Sedm tuhých bitev, čtyři prodloužení, jedny samostatné nájezdy a nejdelší utkání v historii extraligy, které v čase 138:51 rozhodl Dominik Lakatoš. Vítkovice prohrávaly 0:3 na zápasy, stav série i tak dokázaly vyrovnat, ale nakonec padly.

Tentokrát se s Hradcem potkávají dříve. Aktuální sezonu nezačaly dobře, rozloučily se s koučem Milošem Holaněm i kanonýrem Peterem Muellerem. Dlouho se pohybovaly na hraně předkola, zabraly až v závěru základní části. V play off budou opět spoléhat na pevnou defenzivu, ve skvělé formě chytá Lukáš Klimeš.

Vítkovický Valentin Claireaux a Giorgio Estephan z Hradce Králové

Východočeši jasně danou jedničku nemají, v brance se střídají Lukáš Pařík a Eetu Laurikainen. Obhájci stříbra se rovněž mohou pyšnit nadstandardní obranou, jako již tradičně se potýkají se střílením gólů. Navíc se trápí před vlastními fanoušky, kde od začátku roku zvládli jen tři z deseti utkání.

V play off ale umí být nebezpeční. Bude stejně jako loni vyčnívat Oliver Okuliar? A co produktivní bek Jérémie Blain? Na druhé straně se začínají rozjíždět lotyšští bratři Bukartsovi, naopak Lakatoš se nevejde do sestavy z výkonnostních důvodů.

Kdy se bude hrát?

K postupu z předkola jsou potřeba tři vítězství, všechny série se hrají ve stejné dny. Začínají ve středu 6. března a pokračuje ve čtvrtek 7. března, v sobotu 9. března, v neděli 10. března a v úterý 12. března.

Přesné časy začátků utkání budou upřesněny v nadcházejících dnech. Vítězové si zajistí účast ve čtvrtfinále, kde už díky umístění v základní části čekají Pardubice, Sparta, Třinec a Kometa.