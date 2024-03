Lakatoš bude hostovat v Boleslavi. Bruslaři s ním počítají na dva roky

„V Boleslavi o mě projevili velký zájem a já zase hodně stál o to tady působit. Znám tu spoustu hráčů, navíc 15 minut odsud bydlíme, takže to rozhodování bylo snadné,“ uvedl Lakatoš.

Kolínský rodák přišel do Vítkovic v roce 2019, po dvou sezonách odešel do Finska, ale v listopadu 2021 se vrátil a opět se zařadil mezi klíčové hráče. V minulé sezoně pomohl týmu k druhému místu po základní části a postupu do semifinále play off, v aktuálním ročníku se mužstvu v extralize tolik nedařilo, uspělo ale v Lize mistrů.

Lakatoš byl v nejvyšší domácí soutěži nejproduktivnějším hráčem týmu, v polovině února ale vypadl ze sestavy. V extralize hrál také za Liberec, s kterým v roce 2016 získal titul, a Zlín. Celkem v nejvyšší domácí soutěži včetně play off odehrál 483 zápasů a zaznamenal 286 bodů za 128 gólů a 158 asistencí.

„Je to temperamentní hráč, který umí strhnout tým. Je schopný rozhodovat zápasy jak góly, tak tím, že se dokáže dostat spoluhráčům pod kůži nepříjemnou hrou, a tím obrátit dění na ledě. Má výbornou střelu, nevadí mu ani fyzická hra, jen se musí udržet ve správném nastavení,“ uvedl sportovní ředitel Bruslařů Martin Ševc.