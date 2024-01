Očekává se, že budu dávat góly. Bohužel jeden je málo, litoval Lakatoš

„Ve čtvrtfinále jsme taky prohrávali o dva góly a otočili jsme to,“ burcuje před odvetou, která bude za týden ve Švédsku.

Dominiku, jaké bylo svezení na švédském kolotoči, o jehož rychlosti mluvil trenér Pavel Trnka před zápasem?

Těžko se mi to hodnotí takhle hned po zápase. Byly tam pasáže, kdy jsme byli rovnocenným soupeřem. Za mě to rozsekla druhá třetina. Je to už snad měsíc, desátý zápas, kdy hrajeme druhou třetinu tak nějak laxně, ani nevím, jak to popsat. Dostáváme spoustu gólů, musíme to pak otáčet. Ale ve čtvrtfinále jsme taky prohrávali o dva góly a otočili jsme to. Musíme to ve Švédsku otočit taky.

Budete muset využít každou přesilovku, ne v ní inkasovat jako teď doma.

To byl zlomový bod všeho. My si těmito situacemi musíme pomáhat, takhle se ale jen sami srážíme. Není to ideální, je pořád před námi spoustu práce. Za týden je odveta, může se stát cokoliv. My chceme do finále.

Dá se říct, že zápasy Ligy mistrů hrajete s čistší hlavou? V extralize přece jen bojujete o to, abyste se odpoutali ode dna tabulky.

Já bych řekl, že hrajeme dobré zápasy i v extralize. Ne že bychom teď byli více uvolnění, ale každý přece chce uspět. My jsme i v lize odehráli spoustu kvalitních zápasů, zvedáme se. Není to tak, že bychom si šli jen zahrát. Děláme to proto, že hokej milujeme, obětovali jsme mu celý život a chceme být úspěšní.

V CHL jste nejproduktivnějším hráčem, skóroval jste i v semifinále. To vás musí hřát.

Očekává se ode mě, že budu dávat góly, že tím nakopnu tým. Bohužel jeden je málo. Musím zapracovat na tom, aby mi to tam padalo více.

Jak tedy chcete uspět ve Švédsku?

Klíčem je jednoduchost, v té je síla. Musíme všechno házet do brány a rvát se. Škaredé góly, které potřebujeme, tam spadnou a my budeme úspěšní.