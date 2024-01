Těžká mise vítkovických hokejistů. Ve Švédsku se pokusí o malý zázrak

„Musíme vyhrát o více než dva góly,“ odpověděl bezprostředně po prvním semifinále vítkovický kouč Pavel Trnka na otázku, co by měl jeho tým změnit, aby pronikl do finále.

A byť se vítkovická mise zdá jako neuskutečnitelná, nebo přinejmenším těžko proveditelná, ostravští hokejisté víru neztrácejí.

12 kanadských bodů v deseti zápasech dělá z Dominika Lakatoše nejproduktivnějšího hráče Ligy mistrů.

„Může se stát cokoliv. My chceme do finále,“ prohlásil vítkovický kapitán Dominik Lakatoš, nejproduktivnější hráč Ligy mistrů. „Klíčem je jednoduchost, v té je síla. Musíme všechno házet do brány a rvát se. Škaredé góly, které potřebujeme, tam spadnou a my budeme úspěšní,“ věří Lakatoš.

„Uvidíme, jak se s tím popereme. Samozřejmě jsme si vědomi kvalit soupeře, ale chceme sehrát důstojnou roli a uděláme vše pro to, abychom uspěli a probili se až do finále. Nezabalíme to, nachystáme se na to,“ řekl vítkovický asistent trenéra Jiří Veber.

Hráči švédského celku ovšem zůstávají sebevědomí. Kanadský útočník ve službách Skelleftea Dylan Sikura po úvodním duelu s Vítkovicemi uvedl, že Skelleftea v Ostravě nepředvedla nejpovedenější výkon.

„O to důležitější je, že jsme vyhráli a že máme pro domácí odvetu dvoubrankový náskok,“ doplnil Sikura. „Sice ztrácíme dvě branky, ale to jsme ztráceli i ve čtvrtfinále se švýcarským Rapperswilem po první třetině druhého zápasu a stejně jsme to dokázali otočit. Musíme věřit a ve Švédsku zabojovat,“ připomněl předchozí postup ostravského celku kanadský obránce Vítkovic Stuart Percy.

Postup do finále Ligy mistrů by byl pro ostravský klub historickým úspěchem.

„Je to pro nás velká prestiž. V minulé sezoně jsme si účast v soutěži vybojovali a letos jsme se dostali už tak daleko, že by byla škoda toho nevyužít. Jedeme do Švédska a pokusíme se tam, dá se říci, o zázrak,“ pravil gólman Lukáš Klimeš.

Úvodní buly druhého semifinále padne v 19.00. Podaří se Vítkovickým šokovat soupeře?