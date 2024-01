ONLINE: Vítkovice hrají semifinále Ligy mistrů, doženou ztrátu z prvního duelu?

Vítkovice v úvodním duelu nezačaly špatně. Sice inkasovaly jako první, ale zásluhou přesných zásahů Dominika Lakatoše a Rastislava Deje otočily skóre.

Na další tři góly Skellefteå už ale odpovědět nedokázaly. „Byli jsme v držení kotouče, ale pod tlakem nebo špatným řešením jsme ho ztratili a soupeř toho využil. K chybám nás přinutil svou aktivitou,“ přiznal trenér Jiří Veber.

Skellefteå – Vítkovice Semifinále hokejové Ligy mistrů sledujeme ONLINE

„Ve čtvrtfinále jsme taky prohrávali o dva góly a otočili jsme to. Ve Švédsku to musíme otočit taky,“ prohlásil odhodlaně Lakatoš, který s dvanácti body (7+5) vede produktivitu aktuálního ročníku Ligy mistrů.

Společně s brankářem Matějem Machovským se navíc bude ucházet o cenu pro nejužitečnějšího hráče soutěže.

Mezi další kandidáty se kromě vítkovického dua řadí obránci Tarmo Reunanen (Lukko Rauma) se Samim Vatanenem (Servette Ženeva) a útočník Linus Lindström (Skellefteå).

Ostravané si uvědomují, že je ve Švédsku čeká těžký úkol. „Dostali jsme se daleko, byla by škoda toho nevyužít. Pokusíme se o zázrak,“ řekl gólman Lukáš Klimeš.

A kapitán Lakatoš velí: „Klíčem je jednoduchost, v té je síla. Musíme všechno házet do brány a rvát se. Škaredé góly, které potřebujeme, tam spadnou a my budeme úspěšní. Chceme do finále.“