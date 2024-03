Třinec se vyvaroval nemožného. Obhájci „ufackovali“ gól a Mazanec si oddechl

Dobíhaly poslední dvě vteřiny utkání, když třinečtí hokejisté zvedli ruce nad hlavu. A jejich brankář Marek Mazanec s úlevou pohlédl ke stropu arény. Oceláři nedopustili, aby byli první v historii extraligy, kdo vypadnou s vedením 3:0 na zápasy v zádech.

Na co jste před tak důležitým utkáním myslel?

Hlavně jsem si říkal, abych neudělal chybu, že nějaký gól ufackujeme. Snažil jsem se nic nepustit.

V extralize se dosud nikomu v play off nepodařilo otočit stav z 0:3 na 4:3. Mysleli jste na to před sedmým utkáním?

Samozřejmě jsme nechtěli být první, kdo i přes třízápasové vedení vypadne. Vzpomněl jsem si na to. Někdo mi říkal, že bychom dokázali nemožné, že bychom se zapsali do historie. Už je to za námi, buďme rádi.

Do Českých Budějovic jste k šestému utkání letěli. Pomohlo vám to v sedmém střetnutí?

Já jsem jel autobusem, letěl jsem jen zpátky. Ale kluci říkali, že je to neskutečná pomoc. Je to úleva na nohy, záda, když jste za čtyřicet pět minut v Budějovicích. Než se trápit pět hodin na sedačce v autobuse... Máme malinko starší tým, hlavně zkušení kluci to ocení.

Proč jste na jih Čech neletěl?

Nemám rád proces létání, takže jsme využil toho, že tam jel náš autobus s věcmi. V autobuse si vzadu lehnu na pětce a mám pohodu.

Jaká byla série?

Výborně jsme ji rozjeli, ale ve třetím zápase jsme začali hrát trošku jiný hokej, nebo spíš Budějovice. Měli nás trochu přečtené, ale zvládli jsme to. Za stavu 3:0 jsme to chtěli co nejrychleji ukončit a lehce jsme polevili v naší trpělivosti a houževnatosti, kterou obvykle máme. Budějovičtí nás zavírali, vraceli nám puk a když nám ujeli, byl z toho gól.

V šestém zápase vás v brance nahradil Ondřej Kacetl. To měl být impulz? Prohráli jsme dva zápasy v řadě. Nemyslím si, že jsem byl střídaný kvůli výkonu, ale něco jsme museli změnit. Nejjednodušší je začít od gólmana. Když tam je Káca, který má v play off neskutečnou pověst, tak to dávalo smysl.

Asi není jednoduché odehrát všechny zápasy v tak rychlém sledu za sebou, že?

Fyzický i psychický tlak na gólmana je enormní. Není špatně si na jeden zápas vyčistit hlavu.

Teď vás čeká krátká regenerace a od úterka se utkáte se Spartou.

Těžký soupeř, známe ho, hráli jsme s nimi dva roky po sobě. Víme, co to bude za hokej, mají šikovné hráče. V jejich aréně bude vedro. Připravíme se, zkoukneme videa, rozebereme si to. Dnes si ale ještě užijeme, že jsme postoupili.

Čeká vás silnější Sparta než loni ve čtvrtfinále?

Asi jo. Ale v play off už je jedno, co mají za hráče. Rozhoduje hlava a srdce. Kdo udrží emoce, kdo do toho dá více bojovnosti.

Nebylo z vaší strany hodně emotivní už čtvrtfinále?

To, že jsme vytřískávali emoce, nás stálo rychlejší postup. Kolikrát jsme emoce neudrželi. Ty však musejí hrát s námi, jinak se střílíme do nohy.

Takže se ze soubojů z Českými Budějovicemi poučíte?

Každá prohra je ponaučení, z každé si člověk něco vezme.

Zdá se, že spousta lidí se třese na to, až Třinec po čtyřech titulech padne. Co vy na to?

Ať se třesou. Doufám, že je přesvědčíme o opaku.