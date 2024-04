Liga plná Svobodů. Reprezentanti, bratrské páry... Že by tým pro Utkání hvězd?

„Už jsem během Utkání hvězd říkal, že bychom z nás příště mohli poskládat jeden tým,“ vtipkoval Matěj Svoboda, který se poprvé na ligové palubovce objevil ve 14 letech doma v Ostravě. Pak vyzkoušel Nymburk, Ameriku i Svitavy, teď válčí za Děčín. Už jako ligový veterán se prodral do národního týmu.

Klub z rodného města ale dodnes sleduje: „Netajím se tím, že kromě týmu, za který hraju, přeju i Ostravě.“

Dá to rozum, vždyť za tamější NH hraje jeho mladší bratr Štěpán Svoboda, který v dubnu oslaví 24. narozeniny a už teď jako nejzkušenější odchovanec v týmu zastává roli kapitána.

„Rád bych se s ním zase potkal v play off. Pro rodiče to byly nervy, ale série proti bráchovi byla skvělá. Ještě na ni budeme dlouho vzpomínat,“ povídal Matěj Svoboda. Pokud by se přání děčínského basketbalisty splnilo, situace by se pro nezasvěcené značně zkomplikovala.

V moravskoslezské metropoli totiž působí ještě další dva nositelé tradičního českého příjmení. „Nejčastěji se mě lidi ptají, kdo je můj brácha a jestli mezi dalšími není nějaké další rodinné spojení. Ale že by si nás vyloženě pletli? To ne,“ smál se.

Ostravská autogramiáda: (zleva) Michal Svoboda a Igor Patrik Svoboda

O kterých hráčích se tedy mluví?

Jedním z jmenovců je talentovaný, 204 centimetrů vysoký pivot Igor Patrik Svoboda. Před sezonou přišel do Ostravy z Tygrů Brno a naskočil zatím do devíti zápasů.

Větší prostor dostává zkušenější Michal Svoboda. Odchovanec českobudějovického basketu se vydal s kuráží do světa poměrně brzy, konkrétně do Pardubic, za které debutoval v NBL v sezoně 2017/2018. Letos výkony na křídle pomohl NH do osmifinále, kam se naopak nedostal v premiérovém ročníku mezi elitou Písek.

Mezi pyšnými a zároveň smutnými Sršni byl také Michalův mladší, zato urostlejší bratr Martin Svoboda. Nenechte se zmást i on už je otřískaný zkušenostmi: z evropského challengeru do 20 let, který za časů covidové pandemie nahradil mistrovství Evropy, univerziády i seniorské reprezentace.

Michal Svoboda (vlevo) z NH Ostrava sleduje zakončujícího Jakuba Šurého, Martin Svoboda (vpravo) hlídá Elyjaha Williamse.

Na dovolenou se ještě nechystá, před play off posílil Basket Brno a poprvé tak opouští jižní Čechy. Než se ale přesuneme k analyzování Svobodů na jihu Moravy, sluší se v Písku ještě na chvíli zastavit.

Josef Svoboda, ročník 2005, hráč s potenciálem, kterého ale sužují zranění, vyhrál třeba českou verzi Jr. NBA League, dostal šanci ukázat se na kempech v Evropě i Americe. Nejvyšší domácí soutěž ale okusil až v aktuální sezoně, zaujal například krátce po Novém roce, když se blýskl 19 body proti Děčínu i s Matějem Svobodou.

Ještě jste se neztratili?

Tak teď už hurá pod Špilberk za posledním dílkem skládačky.

Ze jmenovců je nejvytáhlejší, měří 205 centimetrů a v Basketu Brno by měl zůstat ještě minimálně dva roky. Šimon Svoboda v březnu podepsal novou smlouvu a může se dočkat i spolupráce s o dva roky mladším bratrem Františkem, který zatím působí v B-týmu. „Rád bych s ním jednou hrál,“ nezastírá.

Sám se zatím do zahraničního dobrodružství nežene, netouží následovat ani vrstevníka a bývalého parťáka Jakuba Nečase, který se před rokem vydal vyzkoušet univerzitní basket do Spojených států a zahrál si pod vedením Keitha Dambrota, bývalého mládežnického kouče LeBrona Jamese.

„Brno bylo prioritou, samozřejmě předem nezavrhuji ani další nabídky, ale rychle jsme se domluvili, takže nebylo co řešit,“ má jasno Šimon Svoboda.

I proto šance na sourozeneckou souhru vzrostly. „Už teď si nás lidi občas vzhledově pletou,“ popsal možné nástrahy. Každopádně fanoušci si můžou zvykat na dva jmenovce v týmu už nyní díky příchodu Martina Svobody.

„Přesně takový hráč nám na Děčín chyběl. Obzvláště když nám vypadl Tomas Zdanavičius (litevský pivot skončil kvůli léčbě zraněného třísla) a s tím utrpěla i naše síla pod košem,“ vítá posilu brněnský mladík.

Bude tedy jeho Basket v play off úspěšnější než loni, nebo překvapí jiný celek se Svobodou v sestavě?

Jasněji bude už brzy. Osmifinále basketbalové NBL startuje ve středu večer souboji Kolína s Ostravou a pražského USK s Olomouckem.