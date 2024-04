Šestí v A1. Z nižších pozic lze také uspět, věří pardubický Šafarčík

Není to zrovna způsob, jakým byste se chtěli navnadit na boje ve vyřazovací části. Na obdivuhodnou šňůru šesti vítězství v řadě navázali pardubičtí basketbalisté ve druhé polovině nadstavby obdobnou sérií pěti porážek — skupinu A1 završili sobotním výsledkem 72:89 v hale Nymburka, hlavního kandidáta na titul, a do play off tak vkročí ze šestého místa. Soupeř pro čtvrtfinále? Třetí Sluneta Ústí nad Labem, asi největší překvapení dosavadního průběhu ročníku.