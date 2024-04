Nejen obhájce vs. hladový Nymburk. Play off NBL slibuje drama. Komu věří Zídek?

„Motivaci máme obrovskou, obzvlášť po loňské sezoně,“ připomíná Martin Kříž, že v minulém ročníku Nymburk vypadl v semifinále, čímž skončila jeho nepřetržitá série 18 českých titulů v řadě.

Kooperativa NBL, skupina A1

Kooperativa NBL, skupina A2 KLUB ZÁPASY VÝHRY PROHRY SKÓRE PROCENTA 1. ERA Basketball Nymburk 36 28 8 3246:2577 77,8 2. BK Opava 36 24 12 3229:3000 66,7 3. BK Sluneta Ústí nad Labem 36 24 12 3190:2956 66,7 4. BK Armex Děčín 36 22 14 3057:2958 61,1 5. Basket Brno 36 19 17 2807:2830 52,8 6. BK KVIS Pardubice 36 18 18 2943:2970 50 7. USK Praha 36 14 22 2635:2788 38,9 8. BC Geosan Kolín 36 13 23 2843:3158 36,1 KLUB ZÁPASY VÝHRY PROHRY SKÓRE PROCENTA 1. NH Ostrava 34 15 19 2683:2724 44,1 2. BK Redstone Olomoucko 34 14 20 2821:2955 41,2 3. Sršni Photomate Písek 34 13 21 2905:3035 38,2 4. SK Slavia Praha 34 8 26 2596:3004 23,5

V dosavadním průběhu aktuální sezony sice Středočeši nepůsobili tak suverénně jako při některých taženích za mistrovským titulem, když zaznamenali zápasové skóre 28:8, nicméně po základní i nadstavbové části obsadili první příčku.

„Proto jdeme do play off z pozice favorita, kterou budeme muset potvrdit. Bude na nás tlak, ale věřím, že celý tým půjde za jedním cílem,“ přiblížil Kříž na pondělní tiskové konferenci, na které NBL představila nový pohár pro šampiony ligy.

Trofej láká moderním designem i zvučným názvem: nese jméno Jiřího Zídka staršího, českého basketbalisty století.

„Jde o skvělý nápad, nové jméno, nová trofej, ještě v roce, kdy slavíme sto let basketu v Česku a na Slovensku,“ oceňuje myšlenku Kříž. „Určitě to kvituju, má to hlubší význam. A jsem rád, že každý, kdo pohár získá, si na pana Zídka bude moct vzpomenout.“

S rivalem z Nymburka souhlasí Šimon Puršl, jehož Opava byla v loňském roce posledním týmem, který jásal se starou trofejí.

„Podle mě je nový pohár super, i vzhledem k jeho příběhu jde o krok kupředu. Je modernější, podle mě i hezčí. Minulá trofej byla dá se říct originální, ale tahle pro basket vypadá líp.“

A právě vzhledem k tomu, že do play off půjdou coby úřadující mistři opavští basketbalisté, Jiří Zídek mladší – syn legendy, jejíž jméno nový pohár nese – věří nejvíce jim.

„Celou svoji komentátorskou kariéru říkám, že největším favoritem je pro mě obhájce, takže to nebudu brát zpátky, i když Opava nevyhrála základní část. Ale vnímám sílu Nymburka a jeho odhodlání a chuť, aby se vrátil na trůn.“

Martin Kříž (vlevo) a Šimon Puršl, dvě výrazné postavy hlavních favoritů play off NBL

A Puršl se jakožto výrazná osobnost Slezanů role kandidátů na zlato nezříká: „Pro pohár bychom si chtěli dojít i letos.“

Opava i Nymburk si ještě musí na soupeře pro vstup do play off počkat, vyřazovací boje začnou ve středu dvěma sériemi v předkole. USK Praha změří síly s Olomouckem a Kolín potká Ostravu.

Puršl přibližuje, že Opava pauzu uvítá: „Během sezony jsme trochu bojovali se zraněními, neměli jsme tolik času, abychom se sehráli tak, jak bychom si představovali. Ale máme spoustu zkušených hráčů a víme, jak musíme v play off pracovat, abychom uspěli.“

Taktéž Nymburk disponuje prověřeným kádrem, avšak Kříž upozorňuje na vyrovnanou tabulku celé soutěže. „Opava skončila druhá, měla stejné skóre jako Ústí, je tam i Děčín... A nechtěl bych zapomínat ani na další týmy, protože play off je nevyzpytatelné, loni třeba Opava vyhrála ze sedmého místa.“

Napíše liga v sezoně 2023/2024 podobně poutavý příběh? Minimálně poslední střet dvou hlavních adeptů na titul dramatickou zápletku naznačil, Opava minulý týden Nymburk zdolala.

Jiří Zídek mladší by podobné napětí i ve vyřazovacích duelech jednoznačně uvítal.

„Loňské play off mělo náboj, souboje mezi hráči a týmy na lavičkách i na hřišti, plné tribuny... Byl to závan čerstvého vzduchu do českého ligového basketbalu. Takže bych si přál – ať už letos trofej získá kdokoli – aby si užil podobné okolnosti jako v minulé sezoně.“