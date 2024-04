Hudební nářez. Válečníci z Děčína jdou do play off s nu-metalovou hymnou

„Míříme na vrchol!“ zpívá Jakub Jcob Linhart z crossover nu-metalové party A New Chapter ve videoklipu, který válečnicky tvrdou hymnu uvedl na svět. „V kapele jsme fandové děčínského basketu, proto nám bylo velkou ctí skladbu napsat,“ řekl Linhart. „Chtěli jsme maximálně zachovat naši hudební tvář a pracovat v námi obvyklých žánrových mantinelech.“

Nu-metal je podle Wikipedie žánr, který kombinuje heavy metal s elementy jiných stylů, v tomto případě rapu. „Když chlapi z kapely A New Chapter přišli s nápadem složit hymnu, hned jsme nasedli na stejnou vlnu. Jak pro nás, tak i pro ně je basket v Děčíně vášeň, zábava, emoce. A stejně to máme i s muzikou. Pro náš klub je to tak další díl do mozaiky válečnické kultury,“ prohlásil Lukáš Houser, generální manažer basketbalového Armexu.

Děčín na vrchol míří pravidelně, v Českém poháru se mu to loni povedlo. V lize je obhájcem stříbra, v play off ho zastavila až Opava v epochálním finále. Teď je na startu, série s Brnem by papírově měla patřit k nejvyrovnanějším, čtvrtí Válečníci totiž vyzvou pátého. Jihomoravský tým navíc posílil reprezentační pivot Martin Svoboda z Písku.

Natáčení klipu pro hymnu basketbalového Děčína v proslulé Maroldovce, kterou složila a nazpívala kapela A New Chapter.

„Už takhle silná podkošová sestava dostala další impulz,“ uvedl děčínský kouč Tomáš Grepl. Kapitán Tomáš Pomikálek přidal: „Pod košem mají i velmi kvalitní Američany Leeho a Browna-Soarese, oba byli v nejlepší zahraniční pětce NBL.“

I Děčín přivedl novou akvizici. Místo Jana Štěrby, jehož vyřadila zlomenina v obličeji, angažoval z Kolína dvoumetrového Černohorce Zdravka Boškoviče. Debutoval v posledním kole právě proti Brnu čtyřmi body a se stejným soupeřem Válečníci pokračují i ve vyřazovací fázi.

„Díky čtvrtému místu máme výhodu domácího prostředí a naše palubovka nám svědčí. Naopak soupeřům se zde hraje blbě, jsou to pro ně vždy těžké zápasy,“ sází Pomikálek na pekelnou atmosféru Maroldovky, kterou umocní také hudební nářez v podobě nové hymny. Oba zápasy, úterní i středeční, vypuknou v 18 hodin.