Další skokan do party. Brno získalo na play off reprezentanta Svobodu

Brněnským basketbalistům pomůže v ligovém play off člen širšího reprezentačního kádru Martin Svoboda z Písku, který do vyřazovacích bojů nepostoupil. Po konci nejvyšší soutěže se dvaadvacetiletý hráč do jihočeského týmu, který byl v tomto ročníku nováčkem, vrátí. Brněnský klub informoval o nové posile na svém webu.