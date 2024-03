Svoboda zazářil 39 body, jeho Písek si však komplikuje cestu do play off

Ligový nováček prohrával v poločase o 13 bodů, ale v koncovce se přiblížil Olomoucku na rozdíl tří bodů. Domácí důležitou výhru udrželi a zvítězili potřetí z posledních čtyř utkání. Písek má z uplynulých čtyř duelů jen jednu výhru.

„V prvním poločase jsme sice získali slušný náskok, ale víme, že Písek se nikdy nevzdává a je to vždy boj na čtyřicet minut. To se potvrdilo. Trápil nás Martin Svoboda, ale vyhráli jsme. Myslím, že by to klidně vyměnil za svých 39 bodů,“ prohlásil kapitán vítězného týmu Lukáš Feštr.

Svoboda, který si nedávno vysloužil pozvánku do reprezentace, ale do kvalifikačních zápasů o mistrovství Evropy nakonec nezasáhl, si 39 body vytvořil osobní rekord v NBL. Pomohl si k němu i pěti trojkami ze sedmi pokusů. Víc bodů v tomto ročníku dal v jednom zápase pouze ústecký Ty Nichols (41).

„Podařilo se nám téměř vyrovnat, chyběl kousek. Rozhodlo pět minut ve druhé čtvrtině, kdy jsme vypnuli a soupeř získal dvouciferný náskok,“ uvedl Svoboda. „Ani během reprezentační pauzy nás neopustily zdravotní problémy, dva kluci byli s nároďákem. Trošku jsme spoléhali na falešnou formu. Dlouho se zdálo, že by to mohlo vyjít. Ale v závěru jsme neměli štěstí a možná i trošku síly,“ řekl trenér hostů Jan Čech.

Nejlepším střelcem Olomoucka byl autor 24 bodů Dupree McBrayer. O bod méně dal Adrio Bailey, jenž připojil 12 doskoků. V píseckém dresu zaznamenal double double kapitán Vojtěch Sýkora díky 13 bodů a 12 asistencím, k tomu přidal osm doskoků. Druhý z mladých rozehrávačů Štěpán Borovka zajistil 19 bodů, osm doskoků a šest asistencí.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 5. kolo nadstavby – skupina A2 BK Redstone Olomoucko - Sršni Photomate Písek 93:89 (24:28, 52:39, 74:69)

Nejvíce bodů: McBrayer 24, Bailey 23, Adamu 16, Vogt 13, Townsend 10 - Martin Svoboda 39, Borovka 19, Sýkora 13.