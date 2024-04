Oslabený Děčín vyhrál i v Brně a je krok od semifinále ligy basketbalistů

Děčín dovedl k výhře především reprezentant Matěj Svoboda, který dal 30 bodů včetně pěti trojek a zaznamenal také 10 doskoků. „Matěj Svoboda dnes klobouk dolů. Měl skvělý zápas a jsem šťastný, že to pozvednul v takové chvíli,“ řekl kapitán hostů Tomáš Pomikálek. „Věděli jsme, že pokud vyhrajeme tento zápas, tak bude Brno pod velkým tlakem. Oni dnes museli,“ dodal.

Děčín vyhrál šestý ze sedmá vzájemných zápasů v sezoně. Sérii může zakončit v neděli, kdy se hraje opět v Brně. „Dnes jsme si nezasloužili vyhrát, nehráli jsme dobře. Děčín hrál uvolněně, neměl co ztratit. Mladí kluci zahráli velmi dobře, naopak naši mladí hráči se asi zalekli toho, že ten zápas musíme vyhrát. Je to škoda, ještě to ale nevzdáme. Zítra do toho dáme všechno, nemáme co ztratit,“ uvedl brněnský kouč Martin Vaněk.

Ústí ještě na začátku poslední čtvrtiny vedlo o devět bodů, ale nakonec na dvě domácí výhry nenavázalo. Východočeši rozhodli šňůrou 21:6. Nejlepším střelcem vítězů byl Petr Šafarčík s 21 body, za hosty dal 25 bodů Lamb Autrey, jenž proměnil pět z devíti trojek.