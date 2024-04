Nichols získal ligové MVP, nejlepším zlepšením zaujal Sýkora

Nichols se před sezonou přesunul do Ústí od regionálních rivalů z Děčína a pomohl Slunetě k třetímu místu, což je nejlepší výsledek v historii klubu. Titul MVP získal jednoznačně, k tomu byl nejužitečnějším hráčem i podle statistik. Připsal si také sedmý nejvyšší počet asistencí (5,4 na zápas), druhý nejvyšší počet sebraných míčů soupeři (2,1 na zápas) a házel druhý nejvyšší počet trestných hodů (327).

„Pro mě je tahle cena ohromná věc, když vezmu, čím jsem si prošel v létě, kdy jsem změnil působiště a přešel z Děčína k největšímu soupeři. Už jen to, že jsem se mohl stát MVP v tak výborné lize, je skvělé. A musím za to poděkovat svým spoluhráčům a kouči Šotnarovi, kteří mi umožnili tuhle cenu vyhrát, protože jsem mohl hrát svou hru. A děkuju i všem, kteří pro mě hlasovali,“ uvedl Nichols, jenž do české ligy přišel v roce 2021 po působení v Kosovu.

Koučem roku byl zvolen také jednoznačně ústecký trenér Jan Šotnar, jenž trénuje teprve svou třetí kompletní prvoligovou sezonu. Po ní reprezentační asistent Slunetu opustí, jeho další působiště zatím není známo.

Ocenění pro nejlepšího obránce získal děčínský rozehrávač a loňský MVP A. J. Walton. Hráčem s nejlepším zlepšením byl vyhlášen dvaadvacetiletý Vojtěch Sýkora z Písku, jenž byl nejlepším asistentem (8,5) a se 190 cm výšky i nejlepším hráčem na doskoku (11,6). Ve 34 zápasech navíc český reprezentant zvládl 8 triple doublů.

Písecký rozehrávač Vojtěch Sýkora

Nichols a Sýkora byli také zařazeni do nejlepší pětky NBL, v níž je doplnili děčínský křídelník Matěj Svoboda, ústecký kapitán Ladislav Pecka a pivot Písku Martin Svoboda.