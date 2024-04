Rychlá hra se Pardubicím vyplatila. Ale jen jednou. Ještě nekončíme, varuje Švrdlík

„Neřekl bych, že jsme měli méně energie, pro oba týmy je to stejné,“ vykládal po jednoznačné nedělní porážce 80:95. „Na to bych se určitě nevymlouval.“

Je to jistě sympatické vyjádření, ovšem nejspíš by klidně mohl. Ostatně trenér Beksy Vanja Miljkovič, který ve snaze udržet na palubovce co nejvyšší kvalitu ve třetím klání střídal v podstatě po jednom (a to převážně dva muže mimo základní pětku), o den později ve čtvrtém únavu svého týmu pozoroval.

Pro sobotní výhru 78:72, do značné míry překvapivou, si Beksa došla vyloženě srdcem — že je individuální vyspělost hostí na úplně jiné výši, bylo zřejmé.

„Měl jsem strach, jak na tom pak v neděli budeme,“ přiznal kouč Miljkovič. „Co se týče útoku, nemohu být zklamaný, protože 80 bodů je solidní výkon. Bohužel jsme neměli tolik sil v obraně. Nedařilo se nám zastavit rychlou, dynamickou hru, kterou Ústečtí předváděli,“ konstatoval.

Ta utkání udala ráz hned zkraje, úvodní čtvrtku Beksa prohrála 19:33 a z díry se hrabala marně.

„Hosty jsme pustili k jejich hře. Dávali jednoduché koše, chytili se z dálky a získali náskok, cítili se jako na koni. Snažili jsme se to stáhnout, ale vždycky, když jsme se dostali aspoň trošku blíž, k desetibodové hranici, trefili nějakou střelu,“ litoval pivot Švrdlík. „Ještě ale nekončíme. Zkusíme v Ústí (ve středu od 18 hodin) vyhrát, abychom se v Pardubicích viděli i příští sobotu.“