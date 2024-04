Pardubický rozehrávač Šafarčík: Musíme dát Ústí najevo, že se ho nebojíme

Ovšem tehdy měli výhodu startu i rozhodujícího duelu v domácím prostředí; letos se karta obrátila a Sluneta, po nadstavbě třetí, je v lepší pozici než šestí Východočeši. I proto rozehrávač Petr Šafarčík, jeden z lídrů Beksy, před dnešním začátkem čtvrtfinále v Ústí (od 18 hodin) burcuje: „Bude důležité tam přijet a hned dát domácím najevo, že se jich nebojíme. Sice víme o jejich síle, ale půjdeme do toho s tím, že chceme urvat hned první zápas!“

Uspět na palubovce Slunety (ať už dnes, či ve středu) však rozhodně nic snadného nebude, třebaže v základní části se to Pardubicím jednou povedlo, když tam zvítězily 101:100 po dvou prodlouženích. Ústecké „Pandy“ jsou letos na vlně, prožívají fantastickou sezonu — svou dosud nejlepší v historii. Jejich pohodu stvrzují i individuální ocenění, dirigentem týmu je Američan Ty Nichols, nejužitečnější hráč sezony, a střídačce šéfuje Jan Šotnar, trenér roku.

Jure Škifič (v bílém) z Pardubic pod ústeckým košem

„Hraje se po delší pauze, budou cítit velká očekávání od svých fanoušků. Ta mají ústečtí hráči určitě i sami od sebe, takže možná se u nich může projevit nějaká lehká nervozita. Budeme se snažit toho využít a na úvod série překvapit,“ nastiňuje Šafarčík.

„V Ústí nás čekají dva velmi těžké zápasy. Víme, že domácí mají velice kvalitní tým, na druhou stranu, tohle je play-off, což je úplně něco jiného než klasický ligový zápas,“ podotýká Vanja Miljkovič, chorvatský trenér Beksy. „Uvědomujeme si, že díky svému umístění po dlouhodobé části je Sluneta favoritem série, ale my rozhodně dáme do každého zápasu to nejlepší z nás,“ slibuje kouč dále.

Na ofenzivní hvězdy Ústí by měla platit důsledná pardubická obrana, takže právě na tuto oblast hry se Pardubičtí zaměřili v přestávce mezi koncem nadstavbové části a začátkem play off.

„Dobrá obrana nás zdobila v zápasech při naší vítězné šňůře,“ připomíná Šafarčík období, kdy se Beksa v nadstavbě šestkrát za sebou radovala. „Myslím, že jsme takový impuls v tréninku celkem uvítali, potřebovali jsme mít prostor všechno důležité si pořádně zopakovat,“ dodává před čtvrtfinále, jež se hraje na čtyři výhry.