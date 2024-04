Snaha je. Hvězdy Ústí však basketbalisty Pardubic dost provětrávají

Petr Šafarčík ve druhém klání v Ústí vinou zranění vůbec nenastoupil, během něj vypadl také Kameron Chatman a nedávný rekonvalescent Tomáš Vyoral má od březnového úrazu kotníku v nohou teprve dva zápasy. Mimo je navíc i Michal Svojanovský.

Nelze se tudíž moc divit, že Východočeši před víkendovými domácími odvetami v sérii na čtyři vítězství na protivníka ztrácejí 0:2 — spíš je pozoruhodné, že ve druhém případě neschytali debakl o dvacet podobně jako v úvodním měření sil (64:84), ale padli „pouze“ o polovinu tohoto rozdílu (68:78).

„Myslím, že ve středu jsme hráli lépe než v úterý,“ mínil na webu Kooperativa NBL Adam Lukeš, mladý křídelník Beksy. „Řekli jsme si nějaké věci, které jsme plnili, ale náš soupeř má skvěle vybavené individuality, které jsme nedokázali zastavit,“ doplnil.

Maverick Rowan (vlevo) z Ústí se tlačí k pardubickému koši, brání ho Kamil Švrdlík.

V obou utkáních byl hodně vidět ústecký Maverick Rowan, ve druhém se navíc naplno rozzářila hvězda Tye Nicholse, nejužitečnějšího hráče základní části soutěže, který sebevědomí Pardubic nahlodal hned 29 body. Tím mj. dokonale přebil fakt, že Beksa měla o jednoho dvouciferného snajpra víc jak Sluneta (4 ku 3).

Kouč hostí Vanja Miljkovič navzdory dalšímu neúspěchu vyzdvihl excelentní práci svých svěřenců na doskoku.

„Ve středu to byl z naší strany úplně jiný příběh, hráli jsme s velkým nasazením a domácí jsme přeskákali 50:27. To je jenom výsledek naší energie, s kterou jsme do toho šli, nic jiného. Bohužel jsme ztratili dalšího hráče ze základní rotace (Chatman), ale je to, jak to je. Nevzdáváme to, hrajeme teď dvakrát doma,“ poznamenal Miljkovič.

Na Dašické se Beksa Slunetu pokusí potrápit v sobotu a v neděli od 17.30, ale Ústí je pochopitelně psychicky nahoře. „Do Pardubic pojedeme se zdviženou hlavou, protože víme, že jakékoli vítězství tam nás může posunout k postupu v této sérii,“ sdělil Jan Šotnar, trenér Slunety.