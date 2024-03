Vítězná trefa? Ani nevím, jestli jsem na puk sáhl, přiznal Klíma

„Tohle je ale už minulý rok,“ uvedl hradecký útočník Kevin Klíma, střelec jediné branky druhého zápasu předkola, která o vedení Hradce 2:0 rozhodla.

Jaké jsou pocity po dvou domácích výhrách?

Dobré, dvakrát jsme vyhráli a teď u nich dál musíme hrát svůj hokej. A věřím, že tam vyhrajeme.

Druhý zápas jste svým gólem rozhodl vy, jak jste ho viděl?

Jestli se dobře pamatuji, tak Jergl nahrál na Blaina, ten vystřelil a já sám ani nevím, jestli jsem na puk sáhl.

Pokud ano, tak jste zatím jediným hráčem, který zatím v sérii dal gól při hře pět na pět. Co tomu říkáte?

Že je to s nimi opět vyrovnané a že speciální týmy hodně rozhodující. Proto se musíme se soustředit se na to, abychom nebyli vylučovaní.

Co říkáte tomu, že ze šesti odehraných třetin jste v pěti byli jasně lepší?

Pro nás je důležité, že jsme při hře pět na pět strašně silný tým. Umíme hrát na puku, dát si dobrou přihrávku, dobře bruslíme, v tom jsme odskočení od ostatních.

Také to ale stojí hodně sil a energie. Vy jste v obou zápasech opravdu hodně bruslili, soupeře většinou jen bránil a nyní je jen jednodenní pauza. Bude po ní dost sil na stejný způsob hry?

My jsme od trenéra natrénovaní dobře, budeme připravení.

Ta zatím jediná třetina, kdy jste nebyli lepší, byla poslední druhého zápasu, když Vítkovice hodně hrozily a šly za vyrovnáním. Kde byl problém?

Začali jsme se strašně bát, hráli jsme vzadu, jen jsme odhazovali puky. Takhle to nesmíme hrát.

Bylo náročné jejich tlak přežít?

Nevím co k tomu říct, hráli jsme ale špatně, neměli jsme sebevědomí na puku.

Hodně vás podržel brankář Pařík, na kterého dvě třetiny téměř nic nešlo.

To je pravda, v ní nás naopak on podržel. Hokej je ale týmový sport.

Co na druhé straně Klimeš, který zlikvidoval řadu vašich šancí a soupeře držel v naději až do konce?

Všichni víme, že je výborný brankář, víme, že na něj musíme tlačit, střílet, být před brankou. Když tlak neuděláme, gól mu nedáme.

Ve Vítkovicích můžete rozhodnou o postupu hned v prvním zápase. Lákavá představa?

My ale musíme každý zápas brát tak, jako kdyby série byla teprve na stavu 0:0. A soustředit se na sebe.