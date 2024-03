Kirk, Kirk, Liam Kirk! Brit v sobě probudil kanonýra a táhne Litvínov

A příjemný údiv je i na straně fanoušků. Kirk se už v základní části extraligy představil českému publiku 19 góly, svoji krasojízdu graduje v předkole play off. Ve dvou zápasech obtěžkal Plzeň třemi brankami. Vedle bratrů Kašových je právě on symbolem vzestupu chemiků.

„Ofenzivní produkce je součást mojí role. Chci pomáhat co nejvíc, v play off je to ještě důležitější. Pořád na tom makám,“ nepolevuje chlapík se strništěm na tváři.

Ani před příchodem do města na úpatí Krušných hor nebyl Kirk no name hokejista. V zámoří zkoušel prorazit do slovutné NHL, draftovala ho Arizona. Nedočkal se. Část loňské sezony strávil ve finském Jukuritu. Za oceán se chtěl v létě vrátit, jenže vyhlídky na nejprestižnější soutěž světa nerůžověly, naopak. A tak si i po konzultaci s týmovým lídrem Ondřejem Kašem vybral Litvínov.

Ze začátku vstřebával novou zemi, nové prostředí, nový hokej, nové spoluhráče. „Vždycky chvíli trvá, než si zvyknete na jiný styl hokeje. Bylo to jen o tom chodit každý den na zimák, soustředit se na svou hru a tvrdě pracovat. Věřím si, že své šance dokážu proměňovat,“ nezapochyboval o sobě čtyřiadvacetiletý útočník.

Teď skóroval ve čtyřech zápasech po sobě, je v laufu. Dostává se do kupy šancí. A jeho první volbou je poslat puk rovnou na branku. „Má v sobě rozeného střelce. V situacích dva na jednoho vystřelí, což svědčí o tom, že si věří,“ pozoruje jeho spoluhráč Nicolas Hlava.

Kirk v sobě postupem času probudil kanonýra. „Na počátku sezony jsem se možná spíš snažil přihrávat, někdy asi až moc… Ale mojí hlavní předností je střelecká produktivita, musím střílet víc,“ přesvědčuje se rodák ze sedmnáctitisícového Maltby, tedy jen o něco málo menšího města, než je Litvínov.

Jeho rodiče fandili nedalekým hokejovým Sheffield Steelers, jeho starší bratr Jonathan se jako první nazul do bruslí. Asi to nemohlo dopadnout jinak, než že hokeji propadl i Liam. Mimochodem, jeho sourozenec je kapitánem Sheffield Steeldogs.

Britský sympaťák si v Litvínově užívá svoje první play off profesionální kariéry. „Trochu jsem si to vyzkoušel v juniorech, ale pak jsem o to kvůli covidu přišel. Je vzrušující cítit, jak se mění atmosféra. Je důležité dát první gól. Snad se nám v Plzní podaří dovést naši práci do úplného konce,“ myslí postup do čtvrtfinále.

Už ve finiši úvodní partie se Škodou se přesunul do prvního útoku po bok kapitána Matúše Sukeľa a ve druhém utkání už v elitní letce zůstal. A zaskvěl se dvěma góly. „Liam je univerzální hráč na všechny posty, zatím se jeho přeřazení vyplácí,“ pochvaluje si trenér Karel Mlejnek.

Plzeňský brankář Samuel Hlavaj zasahuje proti šanci Liama Kirka z Litvínova ve druhém zápase předkola.

A rád za důležitou roli je i Kirk. „Tímto tahem jsme chtěli nakopnout ofenzivu. Nějak si to sedlo, tak jsme u sebe zůstali. Mám vedle sebe skvělé hráče – Suky je hodně zodpovědný, Koblasa dříč, který umí nahrát i vystřelit. Je docela snadné s nimi hrát,“ vyzdvihuje Kirk své nové parťáky.

Navíc z postu centra se přemístil zpátky na křídlo, což je jeho původní pozice. „Ale i ve středu útoku jsem si zvykl, protože jsem tam hrál většinu sezony. Jsem připravený nastoupit kdekoli,“ neremcá tahoun chemiků, jemuž na instagramu gratuloval k litvínovské štaci i slavný obojživelník Petr Čech, dříve fotbalová legenda, nyní hokejový brankář. Mimochodem, Kirk ve fotbale fandí Chelsea, kde strávil Čech nejzářivější léta kariéry.

Za hvězdu, alespoň v mantinelech české extraligy, je možné považovat už i Kirka. A tak se Plzeň snaží rovněž jeho rozhodit. „My to čekali, to je play off. Nesmíte se do toho nechat zatáhnout. Týmy se vám budou chtít dostat pod kůži, zaměří se hlavně na top hráče. Musíme se soustředit jen na nás a nechat rozhodčí dělat svou práci.“

Práce prvního Brita v historii Litvínova je nadstandardní. „Asi by mě nenapadlo, že nás potáhne Brit. Ale ono je to asi jedno. Umí hokej, stejně jako ho umí Francouzi ve Vítkovicích. Jsme rádi, že ho tu máme,“ rozplývá se Mlejnek.

U vytržení jsou i fanoušci. Jejich skandování Kirk, Kirk, Liam Kirk zní Angličanovi jako rajská hudba. „Cítíte z toho, jak si vás váží.“