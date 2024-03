Bitky, bitky, bitky, pak trojkový obrat Litvínova: Doma nedáme nikomu čichnout!

„Vyhrocené zápasy k závěrečným bojům patří,“ nedivil se litvínovský trenér Karel Mlejnek. „Emoce jsou velké, ale to je play off,“ tvrdil klidně jeho plzeňský protějšek Petr Kořínek.

Jistě, vyřazovací fáze se nehraje v rukavičkách, ale spíš v boxerských rukavicích. Jiskří se, ohýbají se mantinely, hráči po sobě štěkají, rvou se, pošťuchují. Tohle se však dvě třetiny vymykalo. Už za první čtyři minuty zápasu rozhodčí rozdali sedm menších trestů, šest z nich za hrubost, tudíž za bitky. Což je nevídané. A ve druhé části obdobně. Plno situací se dohrávalo i po odpískání v hromadných melách. A rozdrobená hra hostující Škodě svědčila, vedla 2:1.

„Jestli to byl náš plán, to nebudu komentovat,“ mlčel, ale vlastně i trochu naznačil plzeňský útočník Miroslav Indrák. „Každý chce vyhrát a nenechá soupeři ani metr ledu.“

Domácí si ani za mák nestěžovali. Někteří se v tom naopak vyžívali jako Pawel Zygmunt, autor vyrovnávací branky Vervy na 1:1. „Miluju to! Mám rád bojovné zápasy. V play off kdo přidá, vyhraje. Kdo bojuje, dává góly,“ vykládal polský útočník nadšeně. I on musel za katr za pěstní výměnu názorů. „V extralize jsem ještě bitku neměl. Poprat se můžu, my ale stejně neshodili rukavice, byla to spíš šarvátka než bitka.“

V zápase rozhodčí nakonec rozdali 21 menších trestů, o jeden víc Plzni. Žádný jiný duel předkola jich tolik nepřinesl. Třeba v bitvě Liberce s Olomoucí sudí vyloučili jen čtyři hříšníky.

„Když je mužstvo odolné, koncentrované, drží se na uzdě a není úplně iniciátorem a agresorem, končí většinou šarvátky fifty fifty. Musíme být připravení na tyto těžké momenty po všech stránkách,“ apeloval v obecném tónu litvínovský kouč Mlejnek.

Litvínovský útočník Nicolas Hlava v bitce s plzeňským Jakubem Lvem.

Ve třetí třetině už nastalo boxerské příměří a chemici z toho těžili. Zápas otočili třemi gólovými údery v rychlém sledu. „Obrat byl skvělý, demonstroval charakter a sílu týmu. Chceme ukázat, že si u nás nemůže nikdo čichnout,“ vzkázal Zygmunt Plzni i případným dalším vyzyvatelům. „Myslím, že sérii dotáhneme do konce a pojedeme dál!“

Zatím si však Verva zapsala teprve první čárku, další může přidat ve čtvrtek znovu v domácí aréně. „My jsme věděli, že první zápas série je ne nejdůležitější, ale důležitý pro psychiku. Jsem rád, že jsme se po dvou třetinách nepoložili a zvládli jsme to otočit,“ vypíchl i litvínovský kanonýr Petr Koblasa, který se na převratu podílel gólem a asistencí. „Zápas nesl parametry klasického play off, má to úplně jiné grády!“

Umírněný trenér Mlejnek ovšem neslaví předčasně. „Naprosto se smazal rozdíl ze základní části, o to víc si ceníme těžkého a vítězného vstupu do série. Kluci to neměli, nemají a nebudou mít jednoduché.“