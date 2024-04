Litvínov neudrží britského kanonýra Kirka, končí i další tři hokejisté

Klub to uvedl na svém webu.

Kirk přišel do Litvínova loni v září poté, co předčasně ukončil nováčkovský kontrakt v NHL s Arizonou. Za severočeský tým odehrál nejlepší střelec mistrovství světa 2021 v Rize všech 65 utkání a pomohl mu k postupu do semifinále. Včetně play off nasbíral 28 gólů a 15 asistencí.

„V kariéře jsem se dosud nikde necítil tak milovaný jako v Litvínově. Fanoušci, celý tým, všechno bylo skvělé. Bylo to ohromně těžké rozhodnutí, ale z hlediska kariéry mi tato volba dává smysl,“ řekl Kirk ke svému odchodu. Jeho novým působištěm by měli být Eisbären Berlín.

„Liamův odchod je pochopitelně obrovskou ztrátou. Měli jsme eminentní zájem ho udržet, naše nabídka byla podle jeho agenta stejná, jakou akceptoval jinde. Dál sní o zámoří a jeho nový klub má úzké vazby na NHL,“ uvedl sportovní manažer Tomáš Vrábel.

Jindřich Abdul

Demel strávil v klubu čtyři sezony a v té poslední byl i kapitánem týmu. „Jsem rád za to, jak mě klub, město a fanoušci přijali a že jsem mohl být součástí několika skvělých hokejových momentů. Každá sezona měla něco, ale hlavně ta letošní se nám velice povedla. Jsem moc rád, že jsem mohl být součástí,“ řekl odchovanec Poruby, jenž přišel do Litvínova z americké univerzitní ligy.

Abdul hrál za Litvínov dva roky. Předtím strávil jednu extraligovou sezonu v Českých Budějovicích. Nyní má za sebou nejpovedenější ročník, v 63 zápasech dal 12 branek a připojil 31 asistencí.

Také Šalda strávil v Litvínově dvě sezony po příchodu z Hradce Králové.