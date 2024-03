Litvínov se nenechal rozhodit, má mečbol. Hlava: Ale na hlavu si nenechám…

„Asi nás chtějí vyvést z míry, ale to k play off patří a člověk to očekává,“ tvrdil litvínovský útočník Nicolas Hlava. První duel se změnil v boxerský galavečer, ve druhém se, alespoň zpočátku, aktéři mírnili.

Čím to?

Dneska tomu nastavili laťku rozhodčí. Upozornili nás předem, že za šarvátky budou okamžitě vylučovat. A tím se to uklidnilo. I tak měl zápas play off parametry, bylo tam všechno, co k němu patří. Čím víc se jde do závěru, tím emoce gradují na obou stranách.

Cítíte, že vás chce soupeř vykolejit?

Něco tam cítit je, je to plné emocí. Musíme být silní v hlavách, nenechat se rozhodit, pořád se soustředit na náš výkon. Na to, co nás zdobí. Nenechat se vyvést z míry.

Koncovku vyhrotil hostující Lev, který poslal na mantinel Jakse. Co říct k jeho zákroku?

Nechci k tomu nic říct.

A jak byste definoval plzeňský hokej?

Ani k tomu nechci nic říkat.

Jak se krotíte, abyste emocím taky nepodlehl?

Snažím se držet, ale zase na druhou stranu nenechám si sr… na hlavu. Prostě je to klasické play off.

Co vás dovedlo k druhé výhře?

Víme, že v play off je potřeba dávat špinavé góly, se vším se tlačit do brány. Snažíme se to tak dělat. Plus Kirk zase dneska parádně dvakrát zakončil. Musíme s pokorou pokračovat dál.

V čem je Brit Kirk výjimečný?

Je to ofenzivně naladěný útočník, má v sobě rozeného střelce. V situacích dva na jednoho vystřelí, věří si. Klobouk dolů, jak hraje, přeju si, ať mu to vydrží co nejdéle.

I váš útok s bratry Kašovými zařídil dva góly. Jste rád, že i v play off je na vás spolehnutí?

Vzhledem k času na ledě a tomu, jak jsme nasazovaní, se to od nás očekává. Soupeři se na nás připravují, chtějí nás rozhodit a je jen na nás, jak to ustojíme a vydržíme, abychom byli pro tým platní.

Čím to, že jste si tak sedli?

My jsme spolu hráli už v mládeži pár zápasů. Něco jsme o sobě věděli, průběžně jsme se sledovali. Dlouho jsme si na sebe nezvykali. Je mezi námi chemie, i když kluci ji mají spolu asi větší. Jsem rád, že jsem k nim zapadl, dostal jsem prostor s nimi hrát a užívám si s nimi každý zápas, každou třetinu.

Užijete si v sobotu už i postup do čtvrtfinále?

Jsem rád, že jsme využili domácích zápasů. Je to klišé, ale poslední krok je nejtěžší. Do dalšího utkání půjdeme s pokorou i sebevědomím a touhou vyhrát.