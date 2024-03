Teď musíme ukázat charakter a sílu týmu, velí po dvou prohrách Rychlovský

„Oni musí udělat poslední krok, který bývá nejtěžší. My se teď musíme semknout a ukázat charakter a sílu našeho týmu, kterou pořád máme. Musíme na ledě nechat všechno a pro to vítězství umřít,“ velí útočník Liberce Jakub Rychlovský, nejlepší střelec základní části extraligy, který ve čtvrtečním utkání otevřel skóre.

Co rozhodlo o vaší druhé porážce?

Padesát devět minut to bylo nahoru dolů, šance byly na obou stranách, ale padesát devět vteřin před koncem jsme dostali gól z předbrankového prostoru, soupeř vyrovnal a v prodloužení spadl rozhodující gól do naší brány. Takové smolné góly prostě padají a prohráváme nula dva.

Byli jste zaskočení sami ze sebe, že jste neudrželi dvougólový náskok?

Určitě jsme si nepomohli tím, že jsme jak ve středu, tak dneska udělali zbytečné fauly. Soupeř se dostal na dostřel, psychicky nahoru, my dolů, hlavně jsme ale v závěru zápasu měli dvě přesilovky a v nich jsme to měli překlopit na naši stranu. Přitom ten úplný konec jsme paradoxně odehráli dobře, lépe než ve středu, kdy jsme Olomouci dali spoustu šancí, ale pak jsme si nepohlídali hráče před brankou...

Čím vás Olomouc zaskočila ve vaší domácí hale?

Myslím, že hrála to, co jsme čekali, ale zatím jsme na ni nenašli recept a prohráli dvakrát v prodloužení. Musíme prostě přidat, bylo toho od nás málo a je třeba naši hru ještě upravit, hrát naplno šedesát minut, pořád se do soupeře tlačit a dát konečně o gól víc než on.

Jak těžké to asi je pro brankáře Krále, který měl v obou zápasech skvělé zákroky a pak dostal hodně nešťastný gól?

Možná to je pro něj těžké, ale myslím si, že on je tím posledním hráčem, který by měl mít svěšenou hlavu, protože tím, co v brance předváděl, nám držel v obou zápasech prst v zadku.