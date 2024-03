Čtvrtfinále podle předpokladů. Fanoušci se těší na derby, Spartu čeká Liberec

Pardubice (1.) – Hradec Králové (8.)

Největší čtvrtfinálové lákadlo. Dokonalý obrat Liberce v předkole poslal na suveréna sezony hlavního rivala z Hradce. Jedná se o vždy vyhrocená klání, která však soutěž až dosud v play off nikdy nepoznala.

„Snažím se, abych se na všechna utkání těšil stejně, ale přece jen mě vždycky o něco víc baví, když stadion burácí jako v těchto případech,“ hlásil v průběhu ročníku třeba pardubický útočník Lukáš Radil. Vedle speciální atmosféry opakovaně pak zaznívala klišé typu, že derby nemá favorita. Všechna vzájemná střetnutí v sezoně ale vyhrálo Dynamo.

Hradecký útočník Oliver Okuliar (8) naráží do pardubického brankáře Romana Willa.

Coby držitelé Poháru Jaroslava Pouzara také logicky déle odpočívalo. Zdobí ho rekordních 121 bodů, nejlepší útok i obrana se skóre 203:115, jedenačtyřicet výher. „Jsou to skvělé výkony. Dlouhodobá fáze je složitá a vítězství se cení. V Čechách se hodně kouká jen na výhry v play off a tohle se podceňuje, ale má to svoji hodnotu,“ mínil kapitán Lukáš Sedlák.

Přesto jeho tým jistě mnohem více zajímá trofej, na níž loni přes skvělou základní část nedosáhl. Mountfield má lehkou výhodu, že je rozjetý. Vítkovice navzdory předpokladům přehrál ve třech utkáních a dopřál si skoro týden volna. Série pěti výher i v součtu s koncem základní části představuje při nevyrovnaných sezonních výkonech svěřenců Tomáše Martince unikát. Lapálie v brankovišti zřejmě vyřešili díky spolehlivému Lukáši Paříkovi.