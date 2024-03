Hradecký kapitán před sérií s Pardubicemi: Rivalita je teď vidět všude

O ošidnosti se mohl přesvědčovat po větší část končící sezony, kdy tým střídal lepší momenty s mnohem slabšími. Od okolí i od fanoušků to také několikrát patřičně schytal. Její závěr ale začal parádně, hladké proplutí předkolem přes Vítkovice jako by navodilo ducha loňské cesty, jež se zastavila až v již zmíněném finále.

„Doufám, že jsme to špatné už překonali a že jsme fanouškům ukázali, že hrát umíme,“ řekl kapitán před pátečním vstupem do čtvrtfinálové série, v němž hradecký Mountfield vyzve sousedy z Pardubic, kteří jasně ovládli základní část soutěže.

A co kritika, kterou jste museli několikrát vyslechnout?

Lidé jsou lační po úspěchu, i když se mužstvu nedaří. My na tom ale jsme stejně, dá se to pochopit.

Cesta k němu nyní vede přes Pardubice, pro vašeho největšího rivala, který navíc ovládl základní část. Co k tomu říkáte?

Že to bude pro oba kluby i celé regiony hodně pikantní. Pro lidi je to velké derby.

V Hradci působíte teprve druhou sezonu a ani nepocházíte z regionu. Už se vám tohle derby dostalo pod kůži?

Určitě vidím, jak to tady lidi vnímají, a přijde mi to naprosto přirozené. Je to soupeř z nedaleka, rivalita jak mezi oběma městy, tak mezi oběma kluby je obrovská.

Dají se očekávat velké emoce, nemáte obavy z toho, že by mezi fanoušky překonaly únosnou hranici?

Věřím, že tohle nenastane. Na mě naši fanoušci působí skvělým dojmem, podporují nás vždycky.

Dlouho to vypadalo, že narazíte na Spartu, ale po obratu série Libercem s Olomoucí na vás místo ní vyšly Pardubice. S kým byste hrál raději?

Já si soupeře nikdy nevybírám. Pardubice nám prostě připadly a my se na ně připravujeme.

S jak velkou hokejovou silou Pardubice letos disponují?

Určitě musíme respektovat kvalitu soupeře, je to velký favorit. Já z našeho týmu ale cítím odhodlání i velkou sílu a také hlad po úspěchu. Věřím, že tohle na ledě přetavíme v dobrý výsledek.

V základní části ve vzájemných zápasech vítězily pouze Pardubice.

To ale byla základní část, myslím si, že všichni hráči vědí, že play off je o něčem jiném. Zápasy půjdou po sobě, navíc v sérii hrajete pořád se stejným soupeřem, je to oproti základní části fakt rozdíl.

Jaké největší přednosti vidíte u Pardubic a čeho bude nutné se v zápasech s nimi vyvarovat?

Mají soupisku plnou kvalitních hráčů, což z nich dělá favorita nejen této čtvrtfinálové série. My musíme zůstat disciplinovaní a hrát pět na pět. Pevně věřím, že pokud se nám to bude dařit, můžeme konkurovat.

V předkole jste jednoznačně přehráli Vítkovice, našli jste už loňskou play off tvář?

Vítkovice jsme sice porazili v nejkratší možné době, ale všechny zápasy byly vyrovnané, jeden jako druhý. My jsme svými výhrami a postupem ukázali svoji sílu.

Kapitán hradeckých hokejistů Jan Eberle.

V únoru se do vašeho kádru vrátili Kevin Klíma a Graeme McCormack. Ukázali v předkole, jak moc mohou být platní a co do kabiny přinášejí?

Myslím, že zápasy předkola odehráli opravdu velmi dobře, určitě je jejich návrat opravdovým posílením našeho kádru.

Rivalitu mezi oběma kluby možná nejvíc v klubu cítí lidé přímo z Hradce, třeba i kouč Tomáš Martinec. Pocítili jste na posledních trénincích, že tohle derby pro něj bude něčím významnějším?

V těchto dnech to na našem zimním stadionu cítíte úplně všude. Rivalita je obrovská a myslím, že to bude vidět i na ledě.