Bělohlav po výhře nad Kladnem: Možná je lepší, že jsme to urvali jen o gól

„Pokračovali jsme ve stejném stylu přípravy, akorát jsme změnili systém tréninku, protože někteří toho měli plné zuby. Řekněme deset lidí dostalo volno a potrénovali jsme s hráči, kteří dostávali menší ice time,“ líčil Bělohlav.

Jeho tým konečně v letošní sezoně zažil zápas, který potřeboval. Od začátku do konce hrál prim, i když těsnou výhru hájil vinou řady neproměněných „loženek“ až do posledních okamžiků.

„Vítězství klukům chutná, ale je možná i lepší, že jsme to urvali jen o gól. Stále jsou tam ještě chyby, kluci však zápas oddřeli a přálo jim i štěstí. Mohli jsme si to ale zjednodušit nějakou využitou přesilovkou,“ uvažoval Bělohlav.

Těch Dynamo mělo k dispozici celkem sedm, neproměnilo ani jedinou. Kladno naopak jednu početní převahu (z celkových pěti) zužitkovalo a neprosadil se nikdo jiný než Jaromír Jágr svou typickou nechytatelnou střelou zápěstím z kruhu pro vhazování.

„Umí si počkat na ten správný moment, kdy vystřelit, takže jeho pokusy pak většinou nejsou zblokované,“ glosoval to Radek Bělohlav.

A nebyl to jen gól, kterým se „Džejdžej“ v neděli v Pardubicích prezentoval. Přidal ještě jednu přesnou příhru na pohodové vyrovnání Davida Stacha na 1:1.

„Museli jsme se na něj připravovat, a i tak se prosadil. Opět tím svým klasickým způsobem hry, který je snad lepší než byl loni a předloni. Je fajn, že jsme ho relativně pohlídali, ale dominoval a podal opět famózní výkon ani ne čtyřiadvacet hodin po parádním zápase v Liberci (dal dva góly). Možná že i v té euforii na něj únava padne až teď po zápase s námi,“ přemítal Bělohlav. Skutečně, kdyby Pardubice body s Kladnem ztratily v samém závěru, nikdo by se nemohl divit. Spíš tleskat, protože Jágr na ledě doslova řádil. Další gól ale nedal a Dynamo bralo první letošní domácí výhru.



Příště hraje opět v enteria areně, v pátek v 18 hodin přijede Liberec a v současnosti Východočechy na utkání stále připravuje Radek Bělohlav, i když bylo původně oznámeno, že bude hlavním koučem pouze pro duel s Kladnem, a v týdnu tak může přijít další výměna.

„Na změny v trenérském štábu se musíte ptát někoho jiného. Všechno je rychlé, ale nepředpokládám, že se něco bude v tuto chvíli měnit,“ řekl Bělohlav.

Maximálně se tedy soustředí na svou stávající práci a hledá, kudy Pardubice dostat do pohody, aby domácích vítězství bylo ještě víc.

„Všechny zápasy jsou si podobné, ve Zlíně jsme o gól prohráli (3:4), teď zase vyhráli... Je to o proměňování šancí, potřebujeme dát tři čtyři góly, abychom si mohli dovolit ten luxus, dostat nějaký gól. A hlavně vylepšit přesilovky. Kluci potřebují získat jistotu, střílet z první... Rado Tybor měl proti Kladnu několik šancí, i čtvrtá pětka měla tři šance snad během pěti vteřin. To prostě stačí zvednout nahoru a je to gól,“ nabádal Bělohlav. „Když budeme mít pár bodů navíc, tak to určitě přijde,“ dodal trenér Pardubic.