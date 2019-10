Ani Růžička, ani Hadamczik. Pardubice povede dosavadní asistent

Mužstvo povede Bělohlav. „Tým ho zná a já věřím, že jeho pozitivní vliv v kabině i na střídačce povede k dalším vítězstvím,“ uvedl na klubových stránkách generální ředitel Martin Sýkora.

Dosavadní hlavní trenér Lubina skončil v sobotu po porážce se Zlínem 3:4, osudným se mu stalo ultimátum vedení, že musí vyhrát. Už předtím přitom za nejasných okolností skončil na tribuně kapitán Tomáš Rolinek. Vedle zdravotních problémů měl být důvodem konflikt mezi hráčem a trenérem.

„Lubina odvedl v Pardubicích obrovský kus práce, tým připravil velmi dobře fyzicky, zápas od zápasu se herní projev lepšil. Nicméně jedno vítězství ze sedmi zápasů je daleko za očekáváním,“ vysvětlil důvody jeho odvolání Sýkora.



Po Lubinově odvolání Pardubice uspěly nad Kladnem 3:2, přesto zůstávají v tabulce poslední.

Asistenty devětačtyřicetiletého bývalého útočníka budou v nejbližších dvou zápasech proti Liberci a Plzni nadále Otakar Janecký a Petr Čáslava. V příštím týdnu pak má Bělohlav možnost, aby si navrhl konečnou podobu realizačního týmu.

Pardubice byly v kontaktu i s bývalými reprezentačními kouči Vladimírem Růžičkou a Aloisem Hadamczikem. Ani jeden z nich se novému angažmá veřejně nebránil.

„Pikantní by to samozřejmě bylo, Pardubice jsou velkoklub,“ souhlasil Růžička. „Bylo by to pro mě určitě zajímavé.“

Hadamczik řekl: „Moje nabídka je, že bych dělal konzultanta, vlastně skoro sportovního manažera, který bude radit, jakého hráče vzít. Spolupracoval bych se současným trenérem Radkem Bělohlavem a vedením, jezdil na hokeje a vytipoval pět šest nových hráčů pro novou sezonu, kteří budou mít kredit. Pak jsem ochoten dělat trenéra.“

Klub nakonec vsadil na Bělohlava.