Školka Kladno, zlobí se Jágr. Jeho tým sice porazí lídra, ale Pardubice ne

Sice 47letý, přesto Jágr za víkend odbruslil dohromady přes 44 minut.

Dotaz, zda při prohře s Pardubicemi hrála roli únava, odmítl. „Když to zvládnu já, neměl by to být problém pro dvacetileté hráče, ne?“ položil Jágr řečnickou otázku. „Mám jenom 115 kilo, zase mě nepodceňujte, hrál jsem 30 let v NHL. Nejsem tak špatnej hráč. Navíc tolik, jak jsem trénoval v mládí já, v životě nikdo netrénoval. Nevěřím, že by byl někdo čtyři hodiny za den na ledě a dělal tisíc dřepů. To nedělají hráči ani teď.“