Jágr vynechal NHL a pak řádil: Ještě nechci být divák, ale herec

Po zápase ještě děkoval fanouškům a když slezl z ledu a přišel mezi novináře, tak žertovně prohodil: „Hoši, rychle, musím si zabalit a jít spát. V neděli máme další zápas.“

Jaromíre, ukazuje se, že se všichni spletli, když Kladno odsoudili k sestupu?

Je víceméně jedno, co si lidi myslí. Před sezonou si o nás mysleli hodně negativní věci, ale my bychom se k tomu vůbec neměli vyjadřovat. Měli bychom jít svou cestou, věřit tomu, co děláme. Když budeme vyhrávat, tak je to jedině dobře. A když budeme prohrávat, tak nám stejně nikdo nepomůže a budeme se z toho muset dostat sami.

Cítíte, že si v týmu všechno sedá?

Nemůžu posuzovat první zápasy, ty jsem nehrál a ze střídačky je to opravdu něco jiného. Od chvíle, co hraju, jsem nadmíru spokojený se stylem hokeje, který předvádíme. Někdy jsme měli víc štěstí, někdy víc smůly, ale projev mužstva tam byl, i když jsme prohráli 7:4 ve Varech. Že se ti někdy nezadaří a spadne ti tam skoro všechno, tomu nezabráníš. Mě spíš zajímá styl hry. Já bych byl dneska docela spokojený, i kdybychom nevyhráli. Líbilo se mi, jak jsme hráli proti nejlepšímu mužstvu v lize. Měli jsme víc šancí. Jsme typ mužstva, které na góly potřebuje dvakrát tolik šancí. Tak to prostě je.

Duel s Libercem byl plný obratů, jsou to nervy?

Poslední dobou to zažívám často. Proti Vítkovicím jsme prohrávali 0:2, proti Olomouci dokonce 0:3, dneska to bylo nahoru dolů. Díky bohu, že jsme vyhráli. Akorát se musíme poučit: když vedeme dvě minuty před koncem, tak to nemůžeme pustit. Velká mužstva by to měla umět, je vidět, že ještě nejsme velké mužstvo. Ale bojovnost tam určitě je.

Bodovali jste počtvrté za sebou, vypadá to, že se Kladno rozjíždí. A vy také, dal jste dva góly. Je to tak?

Je to spíš o fyzičce. Začal jsem sezonu se 120 kily, pomalu se dostávám do formy. Je vidět, že ke konci už nemám sílu. I když šance jsou, tak nemám sílu na zakončení. vydržím půl zápasu, pak už je to se mnou horší. Věřím tomu, že když se nezraním, tak je to jenom otázka času a zlepší se to. Zápas s Libercem byl pro nás měřítko, protože jsme nastoupili proti nejlepšímu mužstvu. Řekli jsme si, že odevzdáme maximum a uvidíme, jak na tom jsme. Byly dvě možnosti: buď jdeme správným směrem, nebo musime všechno překopat a začít jinak.

Dodá vítězství nad Libercem sebevědomí mladým hráčům?

Nemyslím si, že je to v sebevědomí. Ani nechci, abychom si ho zvedali. Spíš je to o stylu - abychom zjistli, že styl, kterým chceme hrát, je ten správný pro naše mužstvo. Když pak přichází výsledky, je to nejlepší, co se může stát.

Jak vám pomáhá příchod brankáře Godly?

Samozřejmě je to pro nás zeď vzadu. Podržel nás, když jsme potřebovali podržet. To je pro nás nejdůležitější. Nechci nic zakřiknout, doufám, že to takhle bude pokračovat.

Co je s Martinem Réwayem?

Je nemocný.

Jaký má přinos pro tým?

Musíme tomu dát čas. Je odehráno sedm zápasů, sezona je dlouhá, uvidíme, co bude. Nepodepisovali jsme ho na první měsíc. Pro nás je důležité, jak to bude po celé sezoně. Všechno má ve svých rukách. Záleží jenom na něm. My na nikoho netlačíme. Že je teď nemocný a nehraje, neznamená, že za dva měsíce nebude nejlepší.

Věříte, že nalákáte fanoušky?

Uvidíme, záleží na nich. Byly argumenty, že jsou moc drahé lístky. Zlevnily se. Pak že prohráváme. To už taky neplatí. Čekáme, že nás přijdou podpořit. Dneska to byla pěkná atmosféra, výborná návštěva, ještě to dávali v televizi, takže jsme s návštěvou čtyři a půl tisíce spokojený. Doufám, že příště na Plzeň bude vyprodáno.

Byl jste se podívat v pátek na NHL?

Ne, nebyl. Pro mě je důležitější tady to mužstvo a dnešní výkon. Kdybych tam šel, vrátil bych se pozdě a byl unavený... Ono někde sedět čtyři hodiny, z toho ti ztvrdnou nohy. Já ještě nechci být divák, pořád chci být herec. Moje pozice je dávat góly, a ne házet čestná buly.

Ale koncert Sandry jste si podle fotek na Instagramu užil.

Jo, to začínalo od sedmi hodin, takže to bylo v klidu.