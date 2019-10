Spasitel Pardubic. Bude jím Růžička, či Hadamczik? Ani jeden se nebrání

Pro Pardubice by příchod zvučných osobností mohl být vzpruhou. A skutečně není nereálný. Oba dva se totiž k případnému angažmá staví otevřeně. „Zatím k tomu nemám co říct. Až něco bude, tak se to dozvíte, ale bylo by to pro mě určitě zajímavé,“ prohlásil Růžička v rozhovoru pro iDNES.cz.

Růžička může jít i do Litvínova Nepřesvědčivý vstup do sezony neprožívají pouze Pardubice, ale také Litvínov, jenž není poslední jen díky lepšímu skóre. To je pro tradiční klub nepříliš lichotivá situace i vzhledem ke kádru, jímž disponuje. A v hokejovém zákulisí se hovoří o tom, že šéf klubu Jiří Šlégr začal uvažovat o tom, že osloví Růžičku. Pro něj by pochopitelně angažmá ve známém prostředí bylo atraktivní už kvůli dojíždění, jelikož bydlí u Chomutova. Tak kterému angažmá dává přednost: Pardubicím, nebo Litvínovu? "Já chci hlavně trénovat a je mi víceméně jedno kde. Uvidíme," reagoval Růžička opatrně. Je jasné, že si nechce nikde zavřít dveře.

Pokud by se skutečně s Východočechy dohodl, byla by to třaskavá záležitost. Mezi tamními fanoušky je totiž od památného finále extraligy 2003, v němž coby kouč Slavie překvapivě zaskočil favorita, vnímán jako velký rival.

„Pikantní by to samozřejmě bylo, Pardubice jsou velkoklub,“ souhlasí Růžička. Jeho pozice by byla jasně daná: stoupnul by si na střídačku a okamžitě převzal zodpovědnost za výsledky. Šestapadesátiletý kouč má k tomuto kroku odvahu, byť dobře ví, že by šel do rizika, protože se Pardubice dlouhodobě trápí.

Hadamczik naopak tuhle úlohu dopředu vyloučil, momentálně svou roli vidí trochu jinak: rád by se v průběhu tohoto ročníku podílel na přestavbě kádru a na střídačku vkročil až od nové sezony. Takto svou představu oznámil vedení klubu.



„Moje nabídka je, že bych dělal konzultanta, vlastně skoro sportovního manažera, který bude radit, jakého hráče vzít. Spolupracoval bych se současným trenérem Radkem Bělohlavem a vedením, jezdil na hokeje a vytipoval pět šest nových hráčů pro novou sezonu, kteří budou mít kredit. Pak jsem ochoten dělat trenéra,“ řekl Hadamczik redakci iDNES.cz.



V zákulisí se objevila i informace, že se Pardubice zajímají ještě o jednu variantu: tou by měl být Josef Jandač, jenž nedávno předčasně skončil v ruském Magnitogorsku. Podle zjištění iDNES.cz však jde o spekulaci, kterou vyvrátil samotný trenér.

„Nikdo se mi neozval, momentálně se navíc stále dávám dohromady zdravotně. Až se to povede, tak se dá o nové práci uvažovat. Aktuálně ale nemám trenérský absťák,“ reagoval Jandač.

Hadamczik: Když budu trénovat, musí být výsledky Alois Hadamczik práci na střídačce Pardubic odmítá ze dvou důvodů. Jedním jsou zdravotní potíže, protože je deset dní po operaci ramene, ve kterém měl utržený sval. Druhým, a tím hlavním, jsou však výsledky. "Řeči o moderním hokeji jsou krásné, ale nejdůležitější jsou úspěchy. Pardubice se mnou jednaly před rokem, ale nedohodli jsme se, protože jsem měl jinou představu, jak by měl klub fungovat. Těžko se mi vstupuje do sezony, kdy se nemůžu připravit. Pardubic si vážím, protože vychovaly velká jména a mají velkou fanouškovskou základnu. Je to štace, která stojí za to," nezastírá. "Ale já nechci trénovat, abych měl za cíl skončit dvanáctý. Chci nastavit systém tak, aby Pardubice hrály do šestého místa. Měli by tam být hráči dlouhodobě, a ne brát ty, co zbudou. Musel by se tam začít dělat hokej jako za dob Zbyňka Kusého, který uměl vytipovat hráče. Ideální scénář je dohrát sezonu nejlíp, jak to jde, a připravit se na další, kde se vytipují hráči. A bude za to někdo zodpovědný."

Momentálně tedy vedení Pardubic řeší, co bude dál. Sobotní vyhazov Lubiny proběhl bez předem připraveného scénáře a je klidně možné, že nadcházející dvě extraligová kola (v pátek a v neděli) odkoučuje Bělohlav, jenž povýšil z pozice asistenta.

Mezitím bude uvnitř klubu probíhat debata, která varianta je pro Pardubice nejlepší. Jestli vsadit na Růžičku a doufat v okamžitý obrat, nebo zvolit cestu postupné přeměny s Hadamczikem.

„Je to záležitost vedení Pardubic, já na to netlačím. Až mi zavolají, tak tam klidně přijedu. Jestli zavolají jinému trenérovi, tak je to jejich věc,“ poznamenává Hadamczik, který Dynamu navrhl, aby k Bělohlavovi dosadilo Richarda Krále.

Generální ředitel Martin Sýkora po nedělním vítězství 3:2 nad Kladnem naznačoval, že nechce verdikt uspěchat, jelikož jde o strategické rozhodnutí, nad kterým je potřeba se důkladně zamyslet.

Bělohlav se ke svému osudu vyjádřil takto: „Lojza Hadamczik je můj kamarád, dělali jsme spolu u osmnáctky, ale nemá cenu spekulovat. Nezáleží na mně.“