Bělohlav ven, řvali pardubičtí fanoušci. Hokejisté je výkonem umlčeli

Ještě zkraje nedělního zápasu s Kometou Brno bylo možné zaslechnout tentýž pokřik, který provázel i sobotní duel pardubických hokejistů s pražskou Spartou: „Bělohlav ven!“ Jenže posléze se úplně vytratil. Nebylo divu. Dynamo na obrat s Pražany, které nakonec přemohlo 4:3, totiž navázalo dalším slibným a přesvědčivým výkonem, jenž je dovedl k výhře nad Kometou 6:2.



Ačkoli to kouč Bělohlav v poslední době v Dynamu má opravdu hodně těžké (kromě protestů fanoušků se otevřeně mluvilo o jeho odvolání), celou situaci bere s obdivuhodným nadhledem. A stejně přistoupil i ke krajně nepravděpodobnému šestibodovému zisku z víkendu, kdy navíc jindy v koncovce utrápené Pardubice nasázely ambiciózním protivníkům dohromady deset branek.

„Satisfakci necítím. K tomu jsme směřovali a trpělivě si za tím jdeme,“ prohlásil Bělohlav na tiskovce po mači s Kometou. „Zlepšil se taky zdravotní stav hráčů. Jsme rádi, že jsme porazili takové dva soupeře, ale necítím ji, že to přišlo právě teď. Bylo by fajn, kdyby to bylo dřív, ale vidím, jak ten tým pracuje. Všechno má svůj čas,“ dodal.

Zatímco se Spartou se Pardubičtí o výhru museli strachovat až do samého závěru (nebýt perfektního zákroku gólmana Kacetla v 59. minutě proti expardubickému forvardu Tomáškovi, utkání by šlo nejspíš do prodloužení), s Brnem to poté, co Dynamo odskočilo na 4:1, byla poměrně jednoznačná záležitost. Přispěly k tomu dva výjimečné individuální výkony: Radoslav Tybor nasázel Kometě hattrick a jeho centr Robert Kousal, vyhlášený mužem zápasu na straně Pardubic, si připsal fantastických pět bodů do kanadského bodování při bilanci 1+4.



„Kluci jsou tu od toho, aby góly dávali, ale taky to má svůj čas. Dokázali jsme, když to řeknu blbě, naučit další hráče hrát oslabení, oni na nich v těch dvou zápasech nebyli a měli tak víc sil na ofenzivu,“ vysvětlil trenér Bělohlav.

Zároveň ocenil, že mužstvo rychle setřáslo únavu ze zápasu se Spartou, který dohrálo ani ne 24 hodin před úvodním buly s Kometou.

„Kluci jeli na vlně ze soboty,“ podotkl Bělohlav. „Pohybovali se parádně, byli první na puku. O to to bylo jednoduší. Měli jsme problém, když jsme dostali od Komety gól na 4:2 po taktické chybě. Ale jinak jsme ten zápas odehráli v dobrém rozpoložení. Poprvé jsme to zvládli do konce bez nervů,“ vyzdvihl spokojený kouč pardubického Dynama.